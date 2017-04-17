закрыть
17 апреля 2017, понедельник, 21:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Майк Пенс пообещал жестко ответить на агрессию КНДР

  • 17.04.2017, 20:25
Майк Пенс
Фото: Getty Images

Вице-президент США заявил, что Соединенные штаты рассматривают все возможные варианты ответа на агрессию со стороны КНДР.

Вице-президент США Майк Пенс прибыл с визитом в Южную Корею всего через день после того, как Пхеньян провел очередной неудачный запуск ракеты, передает ВВС.

Пенс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты ответа на агрессию со стороны КНДР, в том числе и военные действия.

Однако пока неясно, действительно ли США готовы напасть на Северную Корею, если узнают о планах запуска межконтинентальной ракеты.


Мнение

Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец
Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип
О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол