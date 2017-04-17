Майк Пенс пообещал жестко ответить на агрессию КНДР 17.04.2017, 20:25

Майк Пенс

Фото: Getty Images

Вице-президент США заявил, что Соединенные штаты рассматривают все возможные варианты ответа на агрессию со стороны КНДР.

Вице-президент США Майк Пенс прибыл с визитом в Южную Корею всего через день после того, как Пхеньян провел очередной неудачный запуск ракеты, передает ВВС.

Пенс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты ответа на агрессию со стороны КНДР, в том числе и военные действия.

Однако пока неясно, действительно ли США готовы напасть на Северную Корею, если узнают о планах запуска межконтинентальной ракеты.