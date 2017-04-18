Против лидера народных протестов в Бресте организовали провокацию? 9 18.04.2017, 7:59

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Наталья Папкова

Фото: tut.by

Наталью Папкову задержали по неизвестной причине.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Спецслужбы в Бресте не прекращают попыток морально сломать нового лидера демократических сил города и региона Наталью Пaпкову. За последние недели мужественную девушку уже несколько раз помещали под административные аресты, штрафовали, даже незаконно насильно отвозили в «психушку», - написал политик.

Как стало известно, вчера вечером милиция снова задержала Наталью. Сейчас она находится в Ленинском РОВД Бреста. Друзья Натальи Пaпковой сообщают, что против нее была организована провокация.

«Мы внимательно следим за ситуацией и сделаем все возможное, чтобы защитить Наталью», - добавил Николай Статкевич.

«Позвонила Наталья Папкова, сообщила, что ее везут в Ленинский РОВД. Мол, дорогу не там переходила. Прошло 4 часа, телефон Натальи вне доступа», - сообщила активистка из Бреста Людмила Захаренко.

В РОВД ей подтвердили, что Наталья находится у них, и завтра состоится суд по административной статье, но название статьи сообщить отказались.