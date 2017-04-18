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Лукашенко надеется на сотрудничество с Мугабе во всех отраслях

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  • 18.04.2017, 12:13
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Диктатор пожелал расширения белорусско-зимбабвийских связей даже для «бизнеса, науки и простых граждан».

Лукашенко поздравил диктатора Зимбабве Роберта Габриэля Мугабе и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости.

«Надеюсь на дальнейшее развитие белорусско-зимбабвийского сотрудничества во всех отраслях и расширение связей между правительствами, бизнесменами, деятелями науки и искусства, а также простыми гражданами обеих стран», - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой Лукашенко.


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