Лукашенко надеется на сотрудничество с Мугабе во всех отраслях

Лукашенко надеется на сотрудничество с Мугабе во всех отраслях14
- 18.04.2017, 12:13
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Диктатор пожелал расширения белорусско-зимбабвийских связей даже для «бизнеса, науки и простых граждан».
Лукашенко поздравил диктатора Зимбабве Роберта Габриэля Мугабе и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости.
«Надеюсь на дальнейшее развитие белорусско-зимбабвийского сотрудничества во всех отраслях и расширение связей между правительствами, бизнесменами, деятелями науки и искусства, а также простыми гражданами обеих стран», - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой Лукашенко.