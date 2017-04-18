Леонид Автухов: Нужно поднимать «дело патриотов» на всех уровнях 3 18.04.2017, 14:55

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Леонид Автухов

Фото: Facebook

Признание фигурантов дела «Белого легиона» политзаключенными поможет их скорейшему освобождению.

Об этом сайту Charter97.org заявил общественный активист и председатель Витебской областной организации Партии БНФ Леонид Автухов:

- Смотря на это дело, невольно приходишь к мысли, что происходит зачистка патриотов, ведь все фигуранты дела «Белого легиона» – это люди, которые с оружием в руках готовы защищать свою страну.

Также важно понимать, что это чистой воды политическое дело, никто из них не совершал никаких преступлений, чисто политические мотивы. Единственная вина этих людей в том, что они белорусы, которые хоть жить в своей стране по-белорусски.

Признание этих людей политзаключенными – важнейший вопрос, который безусловно нужно поднимать. То, что эти люди сидят за решеткой – позор. Чем скорее все правозащитные организации признают их политическими заключенными – тем скорее эти люди выйдут на волю.