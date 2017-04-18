Максим Винярский: Меня этими методами остановить не получится 3 18.04.2017, 16:23

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Координатор «Европейской Беларуси» вышел на свободу после 24 суток административного ареста.

Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский рассказал Charter97.org, как проходило его освобождения из ЦИП на Окрестина, где он находился под административным арестом, начиная с 27 марта.

«Пока я был на «сутках», количество политзаключенных в Беларуси не уменьшилось, а увеличилось. Поэтому трудно сказать, вышел ли я на свободу», - полушутя-полусерьезно прокомментировал Максим Винярский свое освобождение после 24 суток административного ареста.

- Почему вас осудили на такой большой срок?

- Мне добавили срок, который присудили за Марш рассерженных белорусов 17 февраля и за защиту Куропат. Что интересно – «сутки» за Куропаты добавили по эпизодам того самого дня, за который активиста Евгения Батуру оправдали.

Впоследствии сотрудники Московского РОВД проговорились: у них оказывается был приказ, чтобы я был «закрыт» еще до Дня Воли 25 марта. Но, к их глубокому сожалению, у них это не получилось. Поэтому они решили «накинуть» мне еще 8 суток за Куропаты – чтобы я в следующий раз приходил и «сдавался» сам перед крупными акциями, а не «бегал, где мне захочется».

- Ваши друзья, родственники и соратники собрались еще до 15.00, но вы не вышли в ворота ЦИП на Окрестина, а появились намного позже. Что произошло?

- За час до моего освобождения меня вывезли в РОВД Московского района, где я ждал, пока наступит время освобождения – 15.05. Я хочу им сразу сказать: меня этими методами остановить не получится. Я надеюсь, что международное сообщество, страны Запада обратят внимание на то, что происходит в Беларуси, на то, что у нас появились новые политзаключенные. Мы донесем до европейских политиков, что у нас преследуют людей не только за действия, но и превентивно – за политическую позицию.