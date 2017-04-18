Transparency попросила Путина проверить Медведева на коррупцию 4 18.04.2017, 20:24

Российское подразделение Transparency International обратилось к Путину с просьбой проверить коррупционную деятельность премьера РФ.

Российское подразделение международной антикоррупционной организации Transparency International подало обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросило проверить соблюдение антикоррупционного законодательства премьер-министром Дмитрием Медведевым по фактам расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает РБК.

В организации отмечают, что у главы российского правительства есть признаки неурегулированного конфликта интересов, «он неоднократно останавливался в гостевом доме, принадлежащем АО «Агрокомплекс «Мансурово» — агропромышленному комплексу в Курской области», уточняют в организации.

Председателем совета директоров акционерного общества является Илья Елисеев, который находится с Медведевым в дружественных отношениях. Он также занимает должность председателя правления АО «Газпромбанк», которому, подчеркивают в Transparency, правительство оказывало финансовую помощь в 2014 и 2015 годах.

«Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом «Агрокомплекс «Мансурово» и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов», — говорится в обращении организации.

Авторы обращения при этом уточняют, что им неизвестно, уведомил ли Медведев о конфликте Совет при президенте по противодействию коррупции. В случае, если этого не было, организация настаивает на привлечении премьера к ответственности, которая в соответствии с российским законодательством предусматривает отстранение его от занимаемой должности по «утрате доверия».

Речь идет о расследовании ФБК «Он вам не Димон» о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, которое организация опубликовала в начале марта. Одним из главных персонажей материала является Илья Елисеев, его Навальный назвал одним из наиболее приближенных к главе правительства лиц. По данным Фонда, Елисеев возглавляет фонд «Дар», фонд «Соцгоспроект», управляет агрокомплексом «Мансурово» и другими сельскохозяйственными предприятиями в Курской области. Елисееву, говорится в расследовании, также принадлежит кипрский офшор Furcina, на который оформлены две морские яхты, стоимость которых составляет $16 млн.