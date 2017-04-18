Стали известны подробности провокации против Натали Папковой 5 18.04.2017, 20:59

Наталья Папкова

Фото: andrei bortnikau

Активистку задержали якобы за то, что она «переходила проезжую часть в неустановленном месте».

Об этом в «Фейсбуке» сообщил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Стали известны обстоятельства задержания лидера демократических сил Бреста Натальи Папковой. Ее почти сутки держали в Ленинском РОВД Бреста, обвинив в переходе улицы в неположенном месте и в неповиновении требованиям сотрудников милиции. Только под вечер Наталью привезли в суд, где должны были освободить после требования рассматривать дело в присутствии ее адвоката. Следующее заседание суда назначено на 16.00 завтра. Наталья заявила, что провокации и давление не сломают ее и не заставят отказаться от борьбы за права людей», - написал Николай Статкевич в «Фейсбуке».