МВФ не согласился с Кобяковым и ухудшил прогноз для луканомики 18.04.2017, 21:30

ВВП страны в 2017 году продолжит сокращаться.

Во вторник премьер-министр сделал очередной оптимистичный прогноз, а МВФ наоборот ухудшил свой сценарий в отношении белорусской экономики, информирует «Солидарность».

Андрей Кобяков считает, что наша экономика постепенно выходит из рецессии.

– В целом поставленные в рамках прогноза на январь-март текущего года задачи выполняются. Экономика постепенно выходит из рецессии. Валовой внутренний продукт на 0,3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6%, — отметил Андрей Кобяков.

Напомним, что по официальному прогнозу, ВВП в 2017 году должен вырасти на 1,7%.

Во вторник же Международный валютный фонд опубликовал новые прогнозные данные относительно, в том числе, белорусской экономики. Вместо прежнего прогноза минус 0,5% Беларуси предсказали… падение ВВП на 0,8%.

Ранее фонд предполагал снижение ВВП страны в текущем году на 0,5%.

Инфляция в Беларуси в 2017 году, согласно оценке МВФ, составит 9,3% (предыдущий прогноз – 12%), в 2018 году – 8,7%.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2016 году снизился на 2,6% (МВФ прогнозировал падение на 3%).

Инфляция в Беларуси за январь-март 2016 года составила 1,7%. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, по итогам года она не должна превысить 9%.