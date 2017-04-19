Почему Беларусь дружит с Зимбабве 14 19.04.2017, 9:07

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На какие плоды надеется официальный Минск от сотрудничества с одной из беднейших стран Африки?

Лукашенко направил Роберту Мугабе, который управляет страной уже три десятилетия, поздравления по случаю Дня независимости. «Надеюсь на дальнейшее развитие белорусско-зимбабвийского сотрудничества во всех областях и расширение связей между правительствами, бизнесменами, деятелями науки и искусства, а также простыми гражданами обеих стран», — говорится в телеграмме.

На какие плоды надеется официальный Минск от сотрудничества с одной из беднейших стран Африки?

С далеким от нас государством у нас много схожего: политическая стабильность, которая выражается в неизменности руководителя страны, мы лидируем в мире по количеству деноминаций и уровня инфляции, наши правительства безрезультатно пытаются заморозить цены и дать всем работу и достойную зарплату. На таком сходстве родилась и дружба. Правителя Зимбабве с Днем независимости Александр Лукашенко поздравляет ежегодно.

«Это продолжение так сказать «многовекторной» политики Лукашенко, которой он гордится, поиск новых клиентов. Для белорусского правителя продажа одного трактора — это уже какой-то стратегический успех», — сказал в интервью «Белсату» политолог Павел Усов.

Сотрудничество стран активизировалось в 2015-ом году. Сначала Минск посетила делегация из Зимбабве, а вскоре в Хараре полетел Виктор Шейман, который обычно курирует непрозрачные сделки. Похоже, управляющий делами Лукашенко нащупал в африканской стране золотую жилу: Зимбабве и Беларусь подписали соглашение о создании совместного предприятия по добыче золота. А в этом году наша страна поставила в Зимбабве оборудование для отделки алмазов. Это ссуда от Беларуси на $30 млн. Но вернутся ли нашей стране эти инвестиции?

«Никто не знает сути договоренностей, все это серые схемы, — говорит Усов. — И, например, после смерти Мугабе, а это самый реальный сценарий, ситуация в стране дестабилизируется. Скорее всего при помощи Запада к властям придут прозападные политики, а потому все проекты с Беларусью, даже самые фантастические будут в руинах».

Позиции Мугабе (ему — 93) в стране достаточно шаткие не только из-за здоровья, но и в связи с недовольством населения из-за его долгого и неэффективного управления страной.