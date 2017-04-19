Между Россией и Северной Кореей откроют паромное сообщение 18 19.04.2017, 13:47

7,659

Регулярные грузопассажирские перевозки начнутся уже в мае.

Российская компания «ИнвестСтройТрест» начнет регулярные грузопассажирские перевозки между Россией и Северной Кореей в мае. Об этом сообщает японская газета Nikkei (перевод – РБК).

Как сообщил газете генеральный директор компании Владимир Баранов, судно Mangyongbong-92, чьи заходы в Японию были запрещены после ракетных испытаний Северной Кореи, будет курсировать между Владивостоком и городом Расон в северо-восточной части КНДР.

Запуск регулярного сообщения, как пишет издание, — это «знак, что Россия готова расширять экономическое сотрудничество с Северной Кореей, несмотря на продолжение Пхеньяном ядерной и ракетной провокации».

Судно Mangyongbong-92 будет ходить между двумя портами около шести раз в месяц. Первый корабль покинет порт Раджин 8 мая и прибудет во Владивосток на следующее утро.

Кроме того, северокорейские пассажиры Mangyongbong-92 и китайские туристы примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных победе во Второй мировой войне во Владивостоке, а затем вернутся в Расон 10 мая.