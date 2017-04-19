В Зимбабве разрешили расплачиваться за учебу козлами и баранами 8 19.04.2017, 15:09

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«Реформа образования» также предусматривает оплату за обучение в виде услуг или работ, выполняемых родителями учеников.

Как ожидается, оплата в виде услуг будет пользоваться большей популярностью в городских школах, в то время как домашним скотом будут расплачиваться в основном жители сельских районов, пишет tut.by.

Ранее зимбабвийцам разрешили расплачиваться домашним скотом при выплате банковских кредитов.

В ноябре 2016 года правительство Зимбабве провело эмиссию собственных банкнот, вызванную нехваткой долларов США, которые служат в стране официальным средством расчета. Но в стране наблюдается нехватка наличности. Чтобы получить деньги в отделениях банков, зимбабвийцам приходится часами стоять в очередях.

Зимбабве в последние годы переживает острый финансовый кризис.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Зимбабве является стратегическим партнером режима Лукашенко, который заявил, что «надеется на развитие белорусско-зимбабвийского сотрудничества во всех отраслях».