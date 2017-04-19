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Наталья Папкова ушла из зала суда в знак протеста

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  • 19.04.2017, 20:10
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Наталья Папкова
Фото: «Радыё Свабода»

Лидер народных протестов из Бреста выступила против лжесвидетелей-милиционеров и несправедливого приговора.

Активистку оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталью Папкову из Бреста осудили на 15 суток ареста за «неподчинение сотрудникам милиции».

Такое решение вынес судья Ленинского суда Бреста Олег Миронюк.

В суде свидетели-милиционеры говорили, что Наталья Папкова отказывалась выполнять законные требования сотрудников, хватала милиционеров за форму.

Активистка вины не признавала. Заявляла отвод судье, однако Олег Миронюк это ходатайство отклонил.

В судебном перерыва Наталья Папкова ушла из здания суда и на заседание не вернулась. Судья присудил активистке 15 суток в ее отсутствие.

Папкова прокомментировала судебное решение в комментарии «Радыё Свабода».

«Судья Миронюк Олег Степанович - яркий пример белорусского правосудия. Причины для первого отвода недостаточны, так как то, что он вел мое дело ранее, не является поводом для отвода. Ходатайство об адвокате оставил без удовлетворения, так как он мне уже давал время найти адвоката, а я им не воспользовалась. Ходатайство о назначении государственного защитника оставил без удовлетворения, так как суд адвокатов не представляет. Второй отвод также оставил без удовлетворения, так как нахождение свидетелей в зале не было доказано.

Я ушла из зала суда не дожидаясь приговора, так как не понимаю, зачем меня туда привезли. А все мои попытки добиться честного и справедливого оправдания суд останавливали».

Госпожу Папкову задержали милиционеры вечером 17 апреля за «переход дороги в неположенном месте». Ей предложили проехать в Ленинский РОВД, но Папкова отказалась. Тогда ее насильно посадили в машину и отвезли в участок, где составили протокол за неповиновение милиции.

Ранее, во время акций «нетунеядцев», Наталья Папкова отбывала суточные аресты, ее штрафовали и даже помещали в психиатрическую больницу.


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