Лукашенко: Говорят, что мы опять на коленях что-то просим в России 20.04.2017, 11:55

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Изображение: aru.tv

Диктатор назвал Беларусь «сборочным цехом РФ».

Лукашенко сегодня на переговорах с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым прокомментировал некоторые cообщения в российских СМИ касательно отношений с Беларусью, передает БелТА.

Правитель обратил внимание, что российские СМИ критикуют белорусско-российские отношения. Некоторые ресурсы продолжили это, даже несмотря на переговоры двух стран в Санкт-Петербурге.

«Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Вы это хорошо знаете, мы с вами ни один десяток лет знакомы. Отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России», - заметил Лукашенко.

«Когда формировалось «cоюзное государство», было решено не ломать установившиеся народно-хозяйственные связи. За Беларусью осталось финишное промышленное производство (фактически России), как это было и при Советском Союзе, поэтому экономики двух государств остались взаимосвязаны», - пояснил Лукашенко.

«Сегодня на предприятиях России, которые работаю на финишное производство в Беларуси (производят комплектующие, материалы и прочее), работает более 10 млн человек. Помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум 10 млн (а то и 15 млн) - тем людям, которые и работают в России», - подчеркнул диктатор.

«Понятно, что если есть проблема в России, она будет и в Беларуси, да и в других республиках, которые завязаны на Россию. Но так, как Беларусь, ни одна республика не связана со сферой экономики Российской Федерации».

Лукашенко подчеркнул, что российское руководство стратегически подходит к отношениям Беларуси и это не игра в одни ворота:

«Это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо ложку дегтя бросить в бочку меда. Вот этим отдельные и занимаются», - констатировал белорусский правитель.