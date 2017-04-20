Турчинов: Учения «Запад-2017» являются подготовкой к наступательной операции 20.04.2017, 12:47

Александр Турчинов

Фото: Reuters

Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент останется в Беларуси.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции. Об этом в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал «112 Украина», заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Особое значение уделяется подготовке и проведению стратегических командно-штабных учений «Запад-2017» в западном военном округе в Беларуси и Калининградской области в непосредственной близости от Украины с участием 100 тыс. военнослужащих. По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку. При их подготовке к активной фазе «Запад-2017», а они должны состояться в сентябре этого года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции. Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси», - заявил Турчинов.

Напомним, что военные учения «Запад-2017» между Россией и Беларусью пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем учебном году.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Литвы допускают провокации во время планирующихся осенью военных учений Беларуси и России. Спецслужбы Литвы утверждают, что в сценарий таких учений может быть заложен вооруженный конфликт с НАТО. Как утверждают в Литве, поскольку Россия укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, для нее не составит труда начать боевые действия против Балтийских стран в течение 24-48 часов.