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Николай Черноус: Говорят никого нет – а за дверьми звон бокалов

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  • 20.04.2017, 15:52
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Николай Черноус
Фото: «Радыё Свабода»

Барановичский активист рассказал о своем походе в райисполком.

- 16 марта я был в райисполкоме. Я хотел решить вопрос о выделении зала для народного собрания, а там была банальная пьянка... Я не смог договориться, так, как никого не было на рабочем месте. Мне говорят, что никого нет – а за дверями слышу звон бокалов и поздравления. Вот такое у них отношение к народу. Я позвонил в милицию и сообщил, что ни о чем не удалось договориться в райисполкоме, так как там происходит пьянка.

Милиция приехала на место, взяла пробы на алкоголь – у всех естественно показало ноль. Говорят, что вы ответите за ложный вызов. Конечно покажет ноль, ведь милиция подчиняется райисполкому.

Мне теперь угрожают уголовным делом за ложный вызов.

Cкажу одно, на уголовника так не собирают дело, как на Черноуса.


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