Так сколько же стоит городовой с собачкой? 8 20.04.2017, 16:15

100-летний юбилей милиции влетел бюджету в копеечку.

«Информация по вопросам финансирования органов внутренних дел является служебной и разглашению не подлежит» – не поверите, это такой официальный ответ Департамента финансов и тыла МВД на запрос о том, сколько стоит… скульптурная композиция «минский городовой» Служебная информация, Карл!

«Минский городовой» – это такая секретная спецоперация правоохранительных органов, потому что данные о покупке, например, милицейских автозаков (по 5 штук каждый год), бронежилетов, шлемов и прочих спецсредств — открыта. А скульптура городового с собачкой – «служебная информация», пишет antijournalist.by.

«Городовой с собачкой» стоит того, чтобы скрывать цену?

В столичном скульптурном комбинате точно не могут сказать, а был ли конкурс. Там лишь предположили, что, возможно, городового с собачкой МВД оплатил не из бюджетных денег. В тендерах МВД ни о каком конкурсе ни-че-го. Но известно, что автор «городового» – член общественного совета при МВД, скульптор Александр Дранец. И скульптор отказался от гонорара. И тем более непонятно, зачем тогда скрывать, сколько стоит городовой.

Теперь следите за руками. Посмотрим, сколько стоило празднование столетия столичной милиции без городового, пока и эта информация не оказалась «служебной».

Медаль «100 год мiлiцыi Беларусi», отчеканено 15 тысяч штук. По итогам аукциона юбилейные медали обошлись в 64 800 рублей.

Книга «Милиции Беларуси 100 лет: история и современность» в 2 томах. Тираж 1110 экземпляров. Выиграл тендер «Белорусский Дом печати», 54 878 рублей с копейками.

Капитальный ремонт Музея МВД по улице Городской вал, 6. Тендер выигрывает ОАО «Спецремонт», стоимость 560 332 179 неденоминированных рублей.

Итого, празднование столетия столичной милиции без минского городового с собачкой:

Юбилейная медаль 64 800 руб. (примерно 32 тысячи долларов)

Юбилейная книга 54 878 руб. (около 27 тысяч долларов)

Ремонт музея МВД к юбилею 56 033 руб. (где-то 26 тысяч долларов)

Кстати, в ответе на запрос МВД нарушило закон при обращении граждан, так что к городовому ещё вернёмся…