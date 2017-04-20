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Путин ответил на вопрос о своем преемнике

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  • 20.04.2017, 16:53

Правитель РФ рассказал, как будет происходить процедура передачи власти.

Об этом заявил нынешний глава государства Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой», - сказал Путин.

Сам вопрос был затронут представителем Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане, который пожаловался Путину на многочисленные претензии и организацию проверок со стороны сенатора Франца Клинцевича.


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