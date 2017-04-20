Долой клику Володина – Клинцевича! 5 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

20.04.2017, 18:16

4,371

Антон Орех

Фото: 112.ua

Прекрасно, что ветеран-афганец, наверняка заслуженный и отважный человек, использует президентскую трибуну для доноса.

А вы представьте себе, что это правда и что так оно все и было. Что заслуженный ветеран-афганец Андрей Чепурной рассказывает реальную историю, как Франц Клинцевич обзванивает регионы и пугает народ. Что осталось Путину недолго, что будет вместо Путина Володин… Дальше уже не важно, чего Клинцевич добивается под этим соусом, какие блага ему нарисовались, и какие куски он хочет поделить под прикрытием могучей тени Преемника-2. Прекрасен сам сюжет.

Прекрасно, что ветеран-афганец, наверняка заслуженный и отважный человек, использует президентскую трибуну для доноса. Он же не просто пожаловался на раздрай в ветеранском движении, он специально обратил внимание царя-батюшки, что холопы против него заговор устроили, престол делят, шкуру, простите за каламбур, неубитого медведя рвут на части.

А представьте себе, что почувствовал в этот момент Клинцевич! Да и Володин тоже. Как забегали у них в голове шарики и закрутились ролики. Как побегут они каяться, бить себя в грудь, клясться с верности и неизменной преданности, падая на колени и стуча кумполом по полу. Тут бы и Закон Яровой запустить на полную мощь! Террористов мы этим законом не поймаем, зато можно положить на стол Путину распечатки всех разговоров Клинцевича и Володина со всеми городами и поселками. Ох, я послушал бы разговоры эти! Потом послушал бы жалкий лепет оправдания заговорщиков, послушал бы и самого Владимира Владимировича с наслаждением. Путин, кстати, молодец, не растерялся — напомнил, что только российский народ у нас выбирает преемников, царей и королей.

Эта живописная история говорит нам о превратностях судьбы, о том, что самый хитроумный план может рухнуть из-за какой-нибудь ерунды в самый неожиданный момент. Ну, кто его знал, этого Чепурного! Кто мог предполагать, что он выйдет и вдруг такое сморозит. А Чепурной теперь, может быть, на всю нашу политику повлияет. И не так важно, кстати, правду он сказал или присочинил.

Важно, что такое на самом деле возможно и наверняка на самом деле и происходит. Что Путин создал такую систему, которую физически не может проконтролировать. Она вся замкнута на него, но следить ему нужно за тысячей человек. А каждый из этой тысячи как стервятник норовит чего-то для себя вырвать. Каждый при случае будет Путиным прикрываться или использовать его. И если не каждый, то многие будут готовы Путина при удобном случае сдать. Потому что Путин уже не молод, потому что он давно сидит, потому что политика его ни к чему хорошему не приведет, а эти ребята к хорошему уже привыкли. И кто-то уже, наверняка, сделал ставку на Володина, кто-то на Собянина, кто-то на условного Шойгу. На Медведева вот только вряд ли кто-то ставит. Хотя… Если кто-то, как нам говорят, дарит ему усадьбы и шале, значит, и Дмитрия Анатольевича нельзя сбрасывать со счетов. А Путину за всеми этими шалопаями следить надо, да еще наблюдать за всякими Клинцевичами. Потому что выбор, конечно, делает народ, но решать-то за весь народ все равно надо Путину.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»