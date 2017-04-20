Распределение на журфаке: Выпускников отправляют в Брагин и Поставы 6 20.04.2017, 18:28

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Фото: kp.by

Молодых специалистов отправляют «поднимать с колен» государственные районки.

«Минской области уже нет, Гродненская осталась, а также Брагин», ― нет, это не передел земель, так выпускники Института журналистики БГУ гадают, куда их могут отправят на распределении, передает «Еврорадио».

20 апреля в Институте журналистики решается, где выпускники будут отрабатывать два года. Комиссию возглавляет министр информации Лилия Ананич. Заявок из района хватает. Тут тебе и газета «Авангард» из Буда-Кошелёво (с окладом в 150 рублей), и «Припятская правда» из Наровли (145 рублей). Это даже меньше официальной минимальной зарплаты (265 рублей). Зато дают общежитие.

«Я три года сотрудничала с газетой «Новы час», но меня направили в Поставы. Даже не знаю, как там газета называется. За меня пытались заступаться преподаватели. Даже не объяснили, почему нельзя в газету, где я работала. Сказали, что нужно на район», ― возмущается Виктория.

Большинство выпускников приходят с заявкой со своего места работы. В государственные издания отпускают легко.

«У меня сразу спросили, хорошо ли я владею белорусским языком. Я сказал, что да. Потом предложили работу в журнале «Берёзка», ― говорит о своем распределении Николай.

Отпускают и в частные организации. Елену распределяют работать в... ФК «Крумкачы».

«Я буду там делать видео для youtube-канала. Если бы я не принесла заявку, то, скорее всего, не осталась бы в Минске, ведь я из Гомельской области», ― рассказывает девушка.

С частными организациями везет не всем. Заявки остаются, а выпускников уже мало. У Ксении уже есть работа в частном агентстве по маркетингу, а распределение получает в Гродно, в газету «Перспектива».

«Я не могу туда поехать, потому что у меня уже есть работа в Минске. Не понимаю, почему меня туда не отпустили. Пять лет мне говорили, чтобы я искала работу. Я нашла, а она оказалась неправильной. 30 марта не было бы этих заявок из районок, а теперь 19», ― рассуждает Ксения. Теперь она ищет возможность перераспределиться. Как вариант, выйти замуж.

Брагинское издание «Маяк Полесья», которое уже три года не может заполучить себе молодого специалиста, в этом году тоже подает заявку. Но выпускница, которую направили туда, собиралась работать в «Комсомольской правде». Не отпустили. Другую выпускницу все же отпустили работать в «Комсомолку».

Перед распределением выпускников предупредили, чтобы не приносили заявки и с портала tut.by.