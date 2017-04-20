Корпуса реактора для БелАЭС: один битый, второй - с «чужого плеча» 8 20.04.2017, 19:42

На второй энергоблок БелАЭС установят корпус реактора, предназначавшийся для Балтийской АЭС.

Беларусь и Россия договорились о поставке корпуса реактора для второго энергоблока АЭС в Островце, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает БелТА.

На второй энергоблок БелАЭС установят корпус реактора, ранее предназначавшийся для Балтийской АЭС (станции в Калининградской области — Прим.). Сроки ввода второго энергоблока не сдвинутся, его запуск запланирован на 2020 год.

«У нас подписано допсоглашение к контракту, которым предусматривается, что для второго энергоблока генподрядчик в контрактные сроки поставит корпус реактора, изготовленный для Балтийской АЭС. Он идентичный, потому что Балтийская АЭС проектировалась так же, как и Белорусская АЭС», — рассказал Михаил Михадюк.

«Это все делается без увеличения контрактной стоимости», — добавил замминистра.

Напомним, 3 апреля на первом блоке БелАЭС установили битый корпус реактора. Этот корпус был предназначен для второго энергоблока, но российская сторона была вынуждена установить его на первый энергоблок. Это произошло из-за того, что летом прошлого года во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось, строители нарушили инструкцию по строповке грузов.