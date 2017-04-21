Лукашенко бредил в «палатке» 109 21.04.2017, 10:01

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Диктатор обратился с «посланием к народу и национальному собранию».

Лукашенко сегодня выступил во время совместного заседания «палаты представителей» и «совета республики».

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства вели телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлан-трансляцию выступления диктатора.

Выступление Лукашенко началось с курьеза: картинку по телевизору пустили, а звук включить забыли.

«Гигант мысли, отец мировой интеграции»

Диктатор начал с международной ситуации.

Лукашенко не смог выговорить слово «трансформационные процессы», говоря об европейской интеграции.

Диктатор сказал, что это он придумал термин «разноскоростная интеграция» еще в 90-х, а теперь ими пользуется Европа.

Диктатор похвалил Китай: «Мудрые китайцы сделали правильный выбор – не крылатыми ракетами, не бульдозерами выйти на новые рынки, а помогать народам, которые будут потом обслуживать их Шелковый путь». Китай Лукашенко назвал «не жлобами» в отличие от «остальных сверхдержав».

Верблюд и экономика

Диктатор пожаловался, что сейчас очень трудно выйти на мировые рынки. «Проще верблюду войти в игольное ушко», - посетовал Лукашенко.

«Позади красная линия - отступать некуда»

«Беларусь не смогла в 2016 году выйти на прогнозные показатели. ВВП снизился на несколько процентов, упали доходы. Выход один – засучить всем рукава и выйти на нужные показатели пятилетки. Мы находимся у опаснейшей черты, отступая которую переступить не можем. Не сделай мы хоть полшага вперед – боюсь даже предположить, что будет», - сказал Лукашенко.

«Январь-февраль мы проспали. С моей стороны жим на все органы власти будет еще сильнее. Мы должны показать миру, что можем быть суверенным государством. Если кто-то хочет поднять руки и идти сдаваться – идите сдавайтесь. Но без меня»

Диктатор предложил также ввести «симметричные меры» против европейских государств, которые не пускают белорусские товары на свой рынок.

«Приходится прямо вгрызаться зубами в африканский и азиатский рынки», - сказал Лукашенко.

Диктатор поделился секретом: президент Туркменистана попросил его построить второй горно-обогатительный комбинат.

Очень высокий человек из Китая

«Почему нет инвестиций?», - возмутился диктатор.

«Мне говорил один очень высокий человек из Китая, что они готовы инвестировать. Почему мы не создаем условия? Я жесточайше спрошу каждого губернатора, что он сделал для привлечения китайских инвестиций. Задачу в 100 миллионов китайских инвестиций для губернаторов никто не отменял. Имейте это в виду», - заявил диктатор.

«Все верующие, все в церковь ходят»

«Все верующие, все в церковь ходят. Мы помогли Украине с беженцами, Он там вверху все видит», - поделился диктатор сакральными мыслями, говоря о том, что надо сделать «прорыв» в экономике.

Шить портянки

«У нас всяких «реформаторов» в правительстве хватает. А надо не так действовать. Вот есть в Орше инструментальный завод. А реформаторы предлагают его рабочих переучить шить портянки. А инструменты нам потом из-за границы привозить? Ответьте, реформаторы? Орша важна не только потому, что я там родился. А потому что это важный регион: там есть учреждение, называется тюрьма. Оттуда выходят люди и им надо работать. Поэтому Орша, Болбасово и весь регион – очень важный. И будьте готовы, что раз в три месяца я сам там буду и буду проверять, как вы развиваете этот район», - сказал Лукашенко.

«Мужики, приватизации не будет. Засучите рукава – и работайте»

«Мужики и те кто рядом с вами (ну женщин это не касается, женщины у нас пока за голову держатся) - не надейтесь ни на какую приватизацию. Пока я президент – этого не будет. Поэтому не сидите, не ждите чего-то, а давайте засучивайте рукава и начинайте работать», - сказал диктатор.

Будут трудовые лагеря для «тунеядцев»?

«350 тысяч человек – что с ними будем делать? Но эти 350 – на них клеймо нельзя поставить, потому что это плохие люди. Они только проблемы милиции создают. А вообще их – 500 тысяч человек. Мы уже 150 тысяч освободили. Если кто-то предложит другой путь – я отступлю. Но их надо заставить работать. Сегодня задача – как действовать в этом направлении. Вы ж понимаете, что это за люди. 10 тысяч внесут деньги, а остальные – не заплатят. А потом в феврале-марте выйдут на улицы и будут кричать гвалтом. Им еще и копейку дадут за это. Поэтому цель одна – заставить их всех работать. И есть советский опыт, как заставить их работать. Я вот на Попкова смотрю – он их в СССР заставлял работать и сейчас можно заставить. В новом декрете мы все эти 350 тысяч заставим работать», - заявил диктатор.

Рабочих – переводить через улицу

«Рабочих надо брать за руку и переводить через улицу с одного предприятия на другое», - завил диктатор по поводу сокращений.

МВФ – не указ

«Знаете, что меня настораживает? Что министр торговли сказал: мы не будем контролировать цены, мы будем развивать конкуренцию. Где он, этот министр? Вы мне тут запомните: вы будете контролировать цены, как на заре своей карьеры. И забудьте о какой-то конкуренции. Вам никакие реформаторы и МВФ – не указ. Ваша задача – ценообразование. Делайте так, как я учил. Не слушайте никого ни о какой либерализаии. Либерализация хороша для тех у кого в кармане деньги. А у на миллионы людей – без денег».

«Анфимов вас завезет во Владимирскую область»

Диктатор анонсировал новые «чистки» среди работников ЖКХ.

«Открою секрет моих разговоров с МВФ один на один: даже они согласились, что мы не можем одномоментно сделать 100% оплаты услуг ЖКХ. Я попрошу Анфимова еще раз прошерстить, кто повышает тарифы без моего ведома. Не повторите горький опыт нашей братской России. Если вы не знаете, что произошло, вас Анфимов завезет во Владимирскую область, там его родина. Печально что в Минске мое поручение не выполнено – но мы разберемся».

«Богатых не очень любят»

Диктатор пожаловался на то, что слишком много белорусов хотят быть богатыми.

«У нас каждый со школьной скамьи видит себя богатым толстосумом и бизнесменом. Но это очень непросто. Да и богатых не очень любят. Поэтому сначала подумайте, а уже потом в бизнес идите».

«У нас один контролирующий орган – комитет Госконтроля. Видите что бизнесмен что-то не то делает – не спрашивайте никого, сразу «туда» его. У нас уже некоторые головы подняли - и бизнесмены, и чиновники: мы тут дел наворотим, будет либерализация. Не будет! Я дал четкое поручение: упростить некоторые бюрократические механизмы, но я не допущу, чтобы было какое-то броуновское движение и мы потеряли контроль. Ответственность за все будет нести бизнес».

«Пощады никакой не будет»

«Тем, кто не платит налогу в бюджет – пощады никакой не будет. Идти с проверками надо в первую очередь ко всяким негодяям. Контроль государства и ответственность бизнеса должны сохраниться. Спрашивать будем по полной программе. Мы проконтролируем и посмотрим, где можно мебель к стенке ставить, а где – нет».

«Янчевский много поездил, может создавать электронное правительство»

«Несколько слов об IT. Проблему электронного правительства отправьте Янчевскому. Он немало поездил и потратил государственных денег на путешествия. Вот пусть теперь создает электронное правительство. У нас должны быть искусственный интеллект , беспилотные автомобили и много другое

Просветитель из Бишкека

«Я пытался сегодня всю утро и ночью вспомнить: кто меня в Бишкеке просвещал о том, что происходит в Европе. Главное, что в Европе отвергается – это либерализм. Европа ищет новую модель. Не садитесь в старый вагон, не увлекайтесь либерализмом, от которой отказывается весь мир»

Сопливый президент, импичмент и повешенный Мясникович

«Я еще сопливым президентом говорил – у нас нет денег на какие-то эксперименты. В Америке – есть. Ошиблись – напечатаем, весь мир заплатит за это. Поэтому я никогда не рисковал с новыми идеями. Мы в 90-х перепечатали у России все законы, я все это отменил. Чего мне это стоило: и импичмент мне объявляли, и Мясниковича на этой площади вешали, и кого только не вешали. Но мы выстояли»

Госслужба должны быть приравнена к военной

«Госслужба должны быть приравнена к военной. А то у нас странная ситуация: из центра не направить человека в Оршу. Не направить! Все уселись удобно в минских офисах. Стал госслужащим, повесил погоны госслужащего - будь готов к переводу. Мы долго запрягали, но теперь надо действовать. Мы будем проводить оптимизацию госслужащих. Не путайте это с сокращениями. Просто освободитесь от прилипал разного рода, которые писаниной разной занимаются».

Нас много костыляют

«Нас много костыляют – всех от президента до инструктора райисполкома. Правильно костыляют – будем в тонусе. Я человек обучаемый. Я помню, как Попокову повысили зарплату при Горбачеве. А нищий народ в очередях возмутился – и СССР не стало. Мы должны аккуратно повышать себе зарплату».

«Мы уже на износе»

«Мы уже на износе. Если мы грохнемся - система развалится. Поэтому я привлекаю молодежь на госслужбу. У нас столько болячек. Послушаешь людей с их проблемами – и сам больной станешь. Такова наша судьба – госслужащих».

«Как там эта зараза называется?»

Диктатор рассказал фантастические факты о медицине.

«Если мы научились пересаживать легкие и сердце одновременно – другого уже не будем делать. Или делать с закрытыми глазами. Нам другое уже не интересно.

Если у кого осложнение с аппендицитом – вертолеты вызовем. Сегодня уже в областных центрах мы пересадки органов делаем, и не только почек. Исследования на клетках. Что-то там еще – как эта зараза называется? А начинали с чего? С разваленного медцентра в Гомеле. Вот вам и вся реформа! Мы спокойно без всяких реформ к этому пришли. К нам уже в Витебск из матушки-россиюшки приезжают. Потому что у нас смертность при родах равна нулю – и матерей и детей. Я такое поручение еще Косинцу давал. У него был список всех проблемных рожениц

В следующем году продолжительность жизни должны быть не меньше, чем 74 года».

«Я как бывший учитель скажу…»

«Я неоднократно приказывал упростить учебные программы и приблизить их к жизни. Надо учитывать что из-за интернета ученики имеют доступ к информации. Но ребенок не может самостоятельно думать и выбрать нужное в этом потоке информации. Школа должна его этому научить.

Зачем я менял министра? За лето, к новому сезону надо в два раза сократить программу. Чтобы за лето учителя нашли новые учебники, хрестоматии – их этому в вузах учили. Мы можем и новые книжки написать. Мы наломали дров в математике и физике – страшно на учебники смотреть. Я как бывший учитель скажу – у детей отвращение к этим наукам. Сегодня на физмат днем с огнем не найти ребят. Мы угробили их в школе! Мы их уже угробили, мы оттолкнули. Любую задачу по физике можно проще решить – нет нагородили забор. Радьков, вы же нормальный здоровый человек, вы человек президента. Упростите учебники. Мне Жарко жалуется: некого в армию брать – все горбатые, со сколиозом. Нет у детей времени на спорт, музыку. Дайте нормальные падручники по физике.

Вот вчера четверг был – а ребенок у меня в полседьмого встает. У него семь уроков. Я его спрашиваю: как день прошел? Он мне говорит: все на первом уроке спали, ну и я прикорнул. Ведь ребенок все равно до одиннадцати по дому телепается. А потом не высыпается.

Мы из детей инвалидов делаем! Некого потом в армию призывать».

«Два часа в аудитории – а потом поехали в поле, к станку»

«Студентов с первого курса надо тащить на поле, к станку и так далее. Так он поймет, что его ждет, сразу. А то потом через 5 лет увидит это – и уйдет. А мы на него деньги тратили. Три года надо учить в вузах, а четвертый год – на производство.

Два часа в аудитории – а потом поехали в поле, к станку.

Диплом – это не проходной билет, надо не давать вузам набирать лишних студентов. Выпускают уже набивших оскомину целую толпу – социологов, политологов разных. Я их по именам уже вижу. И в оппозиции, и здесь, в этом зале. Зачем нам столько вузов и столько этих политологов-социологов?»

«В Латвии 200 человек хоккеем занимаются – и колошматят белорусов. Да вы просто в тюрьму сядете!»

Диктатор пообещал чиновникам Минспорта сделать их всех «тунеядцами».

«Мы будем развивать физкультуру и спорт. Спортивный человек и болеет меньше, и работает лучше. Посмотрите с каким воодушевлением пожилые люди просто, по-белорусски, топчутся на месте. Но надо вовлекать в спорт и физкультуру еще больше людей. Особенно молодежь, которая срослась с компьютерами и сидит на месте.

Но должен прямо сказать: в спорте высоких достижений результат полностью провален. Меня убаюкивают: вот на Олимпийских играх «дадим копоти». Вот с этого мы сейчас спросим. В Латвии 200 человек хоккеем занимаются – и колошматят белорусов, что аж перья летят. Вы еще в высшей лиги остались? Спорт – это самая высшая идеология. Миллионы людей возле этого ящика объединяются в нацию и болеют за спортсменов. А вы просто оскорбили чувства людей. Скоро пойдете с этим клеймом на букву «Т» к этим 350 тысячам.

Да вы просто в тюрьму сядете! Я уже Минспорта не доверяю. Вот мои хоккеисты поездили по регионам – это же позорище! Нет хоккеистов, фигурного катания в ледовых дворцах. Готовьтесь, вы за это ответите».

«Я никогда не унижал белорусскую интеллигенцию деньгами»

Диктатор поговорил о культуре и искусстве.

«Я никогда не унижал белорусскую интеллигенцию деньгами. Для талантливого человека важны не деньги, все эти гранты – а признание. Если ты талантлив – положи на стол подтверждение своего таланта».

«Что вы нас все гнобите? Макей уже боится к вам ехать»

«Мы же не идиоты, мы видит что происходит в самом ЕС. Мы же людей водичкой не поливали, слезоточивым газом не травили. И те кто травил газом, говорят нам: мы применили чрезмерные подходы. Странные подходы.

Хочу сказать все сидящим тут: если кто посягнет на суверенитет страны, мы применим все меры. Люди с оружием прут в страну со всех сторон

Я хочу сказать европейским правителям: у вас чего-то не хватает между ног. Брейвик убил столько людей – и возникает, что у него в камере не тот компьютер. Вы скоро поймете свои ошибки и пожалеете, что такое допустили. Что вы уперлись как бык в новые ворота? Ну где ваша демократия и толерантность? Вы же права человека качаете. А как к детишкам относитесь, которые тонут в Средиземном море? Как вам не стыдно валить на Беларусь в этой ситуации? Мы 160 тысяч беглецов из Украины приняли. А вы 5 тысяч не хотите принять? Вы хотите у нас дестабилизировать обстановку? Что вы нас все гнобите? Весь Европейский континент пылает. Мы вам можем помочь. А вы от нас отгородились – а если я вас завтра прикрою на своей границе?

Макей уже боится к вам ехать. Уже весь высох. Как вилочник стал, как в народе говорят. Куда ни поедет – всюду гнобят: и тут и там превышение . Ну давайте уже жить дружно, как говорил известный персонаж.

А вы забаррикадировались там и поливаете нас грязюкой. Как некоторые с востока. Но мы выстоим. Лучше мы вам поможем стабилизировать ситуацию в Европе. Мы много за это не попросим. Первое время даже бесплатно поможем».

«И войска сюда введут, и меня свергнут»

«Посмотрите на честность европейских коллег: что они говорили про учения «Запад-2017»! И войска сюда введут, и меня свергнут, и присоединят Беларусь к известному государства.

А сами что делают? Недавно видел по телевизору, как президент Польши торжественно принимал натовских солдат, а позади стояла какая-то артиллерия. Но мы не приводим к вашим границам турецких и китайских солдат! А почему вы делаете то, в чем нас упрекаете? Давайте другим заниматься. Нам детей надо рожать и растить»

«Приказы о всех громких арестах отдавал я»

«От борьбы с коррупцией не откажусь. Как только мне докладывают один факт с запахом коррупции – я немедленно отдам приказ. Все общественно важные резонансные задержания санкционированы мной.

Пощады не будет! Где хотя бы два человека есть – тайны не будет. Даже один может во сне проговорится. До чего дошло: что даже в городе-герое Минске негодяи тухлой едой детей в школах кормят. В девяти районах 9 преступных групп объединились и давали взятки. Это был мой приказ председателю КГБ арестовать их. «Есть!» - и их со временем мне всех принесли в мешке».

«Подрывная деятельность СМИ»

«За нестабильность в обществе несут ответственность также и СМИ: телевидение, интернет-издания. В этом году мы столкнулись с провокаторской деятельностью зарубежных и наших оппозиционных изданий. В погоне за сенсацией они подогревали массовые беспорядки в Беларуси», - заявил диктатор.