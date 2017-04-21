Литовский депутат: Островецкая АЭС - это второй Чернобыль 2 21.04.2017, 18:19

Эгидиюс Варейкис призвал Европу отреагировать на строительство БелАЭС.

В ходе проходившей сегодня в Европейском информационном бюро Сейма Литвы дискуссии по вопросу строительства в Беларуси Островецкой АЭС, глава парламентского комитета по иностранным делам Эгидиюс Варейкис заявил, что главное в этом вопросе не только соответствие требованиям и рекомендациям, пишет elfi.lt .

Варейкис уверен, что рано или поздно белорусские власти представят все необходимые документы, а вопрос строительства АЭС - политический, поэтому нужно не только требовать соответствия стандартам.

По его мнению, нужно действовать иначе, чтобы Европа поняла, что Островецкая АЭС — это второй Чернобыль.

«Наблюдая за происходящим, я вижу одну методическую ошибку. Мы знаем, что Беларусь — враждебная в отношении нас государство, поэтому АЭС нельзя строить. Но мы этого публично не говорим, мы говорим, что что-то не так в бумагах, плохой цемент, не хватает какого-то документа, стена слишком низкая. Враждебное государство раньше или позже представит вам все документы, подделанные или настоящие, но представит. В конце концов мы разведем руками и скажем, что же мы можем сделать, они все представили», - рассуждал парламентарий.

Варейкис уверен, что связанный со строительством АЭС в Беларуси вопрос в первую очередь политический.

«Это вопрос более политический и основной инструмент, который сможет остановить Островец — это напугать Европу, что это второй Чернобыль. Европа должна в этом смысле бояться», - заключил парламентарий, член фракции Союза крестьян и зеленых Литвы.

Сегодняшняя дискуссия была организована фракцией зеленых в Европейском парламенте совместно с Информационным бюро Европарламента в Литве. В ней приняли участие литовские политики, общественные деятели и гости из Беларуси.

Напомним, что 20 апреля Cейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции и прочих небезопасных АЭС третьих стран.

Небезопасной будет названа АЭС соседней страны, при строительстве которой и работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал, что Островецкая АЭС вместе с остановленным проектом АЭС в Калининградской области РФ представляют угрозу для Литвы, нарушают Конвенцию о ядерной безопасности, которая требует согласовывать выбор площадок с соседними государствами и оценивать их влияние и возможный ущерб.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на Островецкой АЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.