В Бресте служебная собака потеряла след мужчины, который «поздравил» Ленина 23 21.04.2017, 20:58

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Сегодня неизвестный мужчина бросил в памятник две банки с краской, после чего ушел.

В Бресте служебная собака потеряла след мужчины, который облил красной краской памятник Ленину.

Как информирует «Брестская газета», происшествие случилось утром 21 апреля. В 4:29 неизвестный мужчина бросил в памятник две банки с красной краской, после чего ушел. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место происшествия приехала милиция. Служебная собака взяла след, но потеряла его у входа в парк, рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Милиция проводит проверку. Что касается памятника, то ещё в 6.30 утра около появились рабочие, которые начали отмывать его от краски.

Происшествие в Бресте случилось накануне дня рождения вождя большевистской партии Владимира Ульянова (Ленина), который отмечается его сторонниками 22 апреля.