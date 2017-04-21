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Парижский дизайнер модных очков: Всегда помню, что я из Молодечно

  • 21.04.2017, 23:07
Дмитрий Самаль

Как белорус сделал себе имя во Франции.

В Беларусь из Парижа приехал белорусский дизайнер Дмитрий Самаль. Почти неделю он проводит время со своими родителями в молодечно, в Минск – только по делам: в одном из магазинов устраивается презентация обновленной коллекции его солнечных очков - ультрамодных моделей пиксельных форм. Kyky встретился с Дмитрием, чтобы узнать, как молодой дизайнер из молодечно перебрался в европу в поисках лучшей жизни.

Дмитрий встречает меня на входе у магазина, где в центре на столике разложены его работы – солнечные очки в стиле ретро-футуризма. Позже дизайнер скажет, что сам магазин ему нравится, а вот архитектура «Замка» и расположение – четвертый этаж – не очень: маленький трафик людей. Во Франции, где Дмитрий живет уже много лет, на последних этажах обычно располагаются рестораны. В прошлом году Дмитрий Самаль продал около двух тысяч солнечных очков со средним чеком в несколько сотен евро за каждые. С порога он предлагает мне выбрать и примерить понравившиеся – как тут отказаться?

Подобрать очки можно под любое лицо, а благодаря гибким дужкам – еще и подогнать под форму головы, чтобы не давили. Спрашиваю совета, какие самые-самые у дизайнера. Дмитрий скромничает и отвечает, как любой художник: «Лучшее – впереди. Когда заканчиваешь работу и запускаешь в производство, всегда кажется, что могло получиться лучше».

Свой стиль он объясняет приблизительно так: «Если бы я жил в 80-х годах, то именно так представлял бы себе очки, которые женщины будут носить сегодня».

Крупные, массивные и яркие очки любят покупать девушки в Дубае, Украине, Турции. А первой страной, где стали продаваться его работы, была Италия. Там не боятся броских и смелых вещей. Шутим, что в Беларуси девушек много и, чтобы как-то выделиться в толпе конкуренток, модные очки подойдут в самый раз в купе с красными губами. А вот беларуские мужчины предпочитают все классическое и сдержанное. «Видимо, из-за неуверенности в себе», – заключает Дмитрий.

- Моя история началась с пиксельных очков. Где-то семь лет назад я сделал 3D модель и разместил ее в интернете – просто посмотреть реакцию, что о них думают. И интерес был настолько высокий, что я начал получать по десять писем в день. И я решил, что надо что-то делать – так начался поиск производителя. Высматривал все возможности и остановился на французах, потому что они всё делают вручную и любят создавать с нуля сложные вещи – для них это вызов. Чтобы реализовать проект с пиксельными очками, надо было сделать овальное стекло, которое фиксировалось бы сзади, когда обычно оно крепится спереди. У меня любят спрашивать: каким было первое вложение? Зеро. Ноль. Никакого взноса не было, потому что я сделал сайт с функцией предзаказа, то есть люди платили за очки и, накопив определённую сумму для производства первой партии, отдал заказ на фабрику. Сейчас это называется краудфандингом – раньше не было такого понятия. За счет этого я запустил свой бренд очков без каких-либо вложений. Постепенно коллекция начала расти, я начал экспериментировать с пересечением геометрических форм: трапеция, треугольник… За семь лет я придумал около 30 моделей очков.

Как студент Политеха стал разрабатывать дизайн для Renault

История Дмитрия стара, как мир, и, в отличие от его очков, классическая, как из учебников: много работать, много пробовать и ничего не бояться. В 2010 году Дмитрий выпустил в Париже коллекцию очков под собственным именем, а через пару лет вышла коллекция часов. Это сейчас у него десятки магазинов по всему миру, а начиналось все с Молодечно. «Мне всегда нравилось рисовать. Когда я учился в школе в Молодечно, последние листики в тетрадке были разрисованы машинками», – вспоминает Дмитрий. С этими рисунками Дима участвовал в конкурсах для юных талантов – в газете «Переходный возраст» в Минске. Правда, ничего не выигрывал, но ездить в Минск было волнительным приключением. Потом – Политехническая академия, учеба на автомобильном факультете. «Когда я учился в Политехе, вечером ходил заниматься изобразительным искусством. И там моя учительница Тамара Сергеевна говорила каждый раз, что талант художника находится на кончике карандаша: чем больше рисуешь, тем больше получается».

В аспирантуру Академии искусств на дизайн Дмитрий Самаль поступил только благодаря своей активности на конкурсах, поэтому само поступление называет «чудесным». После Академии искусств Дмитрий подался на стипендию школы дизайна в Милане, на которую набирали кандидатов в сотрудничестве с «Ауди». Так все и завертелось: стажировка в Турине в студии Stile Bertone (крупнейшей итальянской компании, специализирующейся на автомобильном дизайне для Alfa Romeo, Citroën, Ferrari, Lamborghini, Mercedes Benz и других). Затем – приглашение от Renault, переезд в Париж и два года работы на крупнейшем автомобильном заводе и работа над дизайном хорошо известных в Беларуси Renault Trafic и Renault Espace. Хотя сейчас Дмитрий сидит напротив и, улыбаясь, говорит: «Зачем нужен Renault, когда есть BMW и Audi?»

- Я всегда интересовался всякими стипендиями и возможностями подучиться в дизайнерских школах за рубежом. Однажды просто натолкнулся на стажировку в «Ауди» в Милане – отправил свое портфолио и через какое-то время мне позвонили и пригласили. Это первый город, в котором я пожил за границей. Все-таки не зря его называют одной из столиц моды: он покорил меня своей индустриальностью. Там везде делают что-то красивое: стулья, сумочки, обувь… Да, были времена, когда не было денег на еду. Было тяжело, но это очень стимулирующий опыт. Сейчас я приезжаю в Молодечно где-то раз в год – и всегда ценю эти мгновения. У меня даже остался белорусский паспорт: я – белорус.

Находясь во Франции, я остаюсь белорусом. И мне кажется, что это мое происхождение отражается в работах – в той же графичности узоров, геометрии…

- Вам дают как-то понять и напоминают, что вы из Беларуси?

- Нет, тот факт, что я из Беларуси, для французов – экзотика, именно этим я и выделяюсь. Я не чувствую себя приезжим дизайнером. Впервые приехав работать во Францию в Reno, я чувствовал дискомфорт, да и французский был еще не слабом уровне. Люди интересуются историей Беларуси, где она находится.

Как настоящий художник, Дмитрий ведет, можно сказать, полубогемный образ жизни в Париже: просыпается очень рано, в любимом кафе пьет кофе с круасанами и рисует. Потом – плавание: «Возвращаюсь и уже занимаюсь работой на компьютере – рисую, моделирую. После обеда, когда самая продуктивная часть дня позади, остается административная работа – общение с клиентами, почта. А вечером уже развлечение – кино, друзьях, личная жизнь».

Дмитрий Самаль старается участвовать в двух крупнейших выставках – в Париже и Милане. Туда несложно попасть – главное, конечно же, иметь деньги. Стенд на десять квадратных метров стоит около шести тысяч евро. Эффективность такого участия всегда разная. Все зависит от рынка. Китай в кризисе – китайцы не приехали. Теряем какое-то количество прибыли.

- Очки – это маленькая часть того, что я хочу сделать. Это поезд, уже поставленный на рельсы. Сейчас мне интересно создавать мебель, причем не под собственным брендом, а под итальянскими, французскими или, может, даже беларускими. И ювелирные украшения – тонкая работа с золотом, серебром, бриллиантами.

«Нужно делиться идеями – они просто витают в воздухе и могут появляться сразу у нескольких людей»

- А почему именно очки?

- Я не сразу к этому пришел. Я просто хотел сделать что-то своими руками от начала до конца: очки и часы – это для меня большой проект, достаточно сложный. Я не командный человек, мне больше по душе работать одному. А над дизайном автомобиля работает команда из 30 человек – от экстерьера до интерьера. Хотя, думаю, когда-нибудь я к этому вернусь.

Чтобы хоть как-то оставить свой след, Дмитрий даже решил использовать свой отпечаток пальца на дужках очков – как фирменный знак, который невозможно подделать.

- Я не считаю себя брендовым дизайнером, который делает коллекции весна-лето и осень-зима. У меня рождается идея – я ее осуществляю, и тогда очки идут в производство, независимо от поры года. Я не могу конкурировать с Dolce Gabbana – там же настоящий модный дом, модная машина. Однажды мне удалось поработать с Louis Vuitton – создавал сумку и очки, это было лет восемь назад. Конкурируя между собой, борясь за покупателя, модные дома стараются привлечь дизайнеров с креативными идеями. Восемь лет назад поработать с модным домом было легче, чем сейчас: я просто выложил в интернет свои работы – очки и сумку и, как говорится, «мне позвонили». Сейчас это возможно, но надо приложить больше усилий.

- А не страшно взять и выложить свою идею? Сейчас же в интернете все воруют.

- Первые мои очки были скопированы китайцами, и потом они продавались по всему миру за пять евро. И я мог нанять адвоката и как-то защитить свои права, но решил не тратить на это время и силы, а принять это как recompose – признание. Моя работа понравилась не какой-то маленькой группе людей, а большому количеству по всему миру. И мои клиенты, и те, кто купит очки за пять евро, – совсем разные. Нужно делиться идеями – они просто витают в воздухе и могут появляться сразу у нескольких людей. Нужно просто постоянно что-то придумывать и меньше париться, а еще иметь менеджера, который занимается «упаковкой» твоего продукта, то есть продает тебя на рынке и занимается сервисом. Тогда ты всегда будешь лучше подделок.

- Раньше говорили, что маркетинг вытянет любую идею. Как сейчас?

- Сейчас всё абсолютно наоборот. Сейчас важна идея, твоя креативность – надо уметь выделиться за счет оригинальности. Очень сложно было бы выделиться, если бы я делал обычные очки классической формы. А так я ищу свою нишу – своего покупателя.

- А девушки из Инстаграма не достают письмами: вы мне очки, а я вам – «луки в Инсте»?

- Никто из звезд никогда не напишет с просьбой дать поносить мои очки – они просто их покупают. Да, мне пишут девушки из Инстаграма, просят дать поносить в обмен на посты, как это бывает. Но я не реагирую на такие предложения: человек ценит вещь, только если он её покупает.

«Я обожаю Париж, и он обожает меня также. И Молодечно я обожаю»

- Франция меня привлекала с детства. Помню еще, как смотрел на белорускам тэлебачаннi французские фильмы, к тому же я изучал французский язык в школе. Франция – это столица дизайна, моды, люкса, кухни. Это место, где нужно быть. Я обожаю этот город, и он обожает меня также. Минск мне тоже нравится, хотя, может, если бы я тут жил, были бы другие чувства. И Молодечно я обожаю. Отличаются города только людьми. Даже по мне уже видно, что я не отсюда: мне не совсем нравится, что люди тут хмурые, смотрят себе под ноги и да, белорусы не очень вежливые.

Во Франции очень вежливые люди, иногда до абсурда вежливые, но одновременно завистливы: не дай бог вы купите себе дорогую машину – сразу же поймаете косые взгляды. Лучше тратить свое богатство на украшения, одежду, рестораны, очки. Я приезжаю в Беларусь, и тут все любят красивые машины, все напоказ – это круто, по-моему.

- О чем надо думать, живя за границей и добиваясь там успеха?

- Важно помнить, откуда ты. Я всегда помню, что я из Молодечно. У меня много друзей, которые родились в богатых семьях, у которых все в жизни – на блюдечке. По большому счету в жизни для них все легко дается. А я знаю цену всему и горд этим.


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