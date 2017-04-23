Феномен бобруйского клуба «Патриот» 1 23.04.2017, 21:34

Воспитанники клуба - об уникальном проекте, основанном на национальных ценностях.

К кампании солидарности с арестованными патриотами по «делу боевиков» активно присоединяются воспитанники, их родители и друзья военно-патриотического клуба «Патриот». Как известно, среди арестованных фигурирует руководитель клуба, педагог Центра детского творчества, бывший спецназовец Николай Михальков и некоторые его выпускники, которые являются кадровыми офицерами. Им предъявлено обвинение по ч.3 статьи 293 Уголовного Кодекса «О подготовке массовых беспорядков». Недавно государственная газета «Советская Белоруссия» разместила статью, а телеканал БТ показал пропагандистский фильм, где многолетняя деятельность клуба выставляется в негативном свете, а его руководитель и участники обвиняются в экстремизме.

«Наша Ніва» получила отзывы от непосредственных воспитанников клуба и участников лагерей разных лет.

Виктория, студентка:

«Для меня лагеря клуба «Патриот» были чем-то намного большим, чем просто занятия по физической и военной подготовке. Там всегда царила атмосфера дружбы и взаимопомощи. Среди участников были и дети 11-12 лет, и девушки. И всегда старшие помогали младшим, сильные — слабым. Поэтому очень удивляют нынешние телесюжеты, рассказывающие о пропаганде агрессии и идеологической промывке на лагерях. Вряд ли кто из участников назвал бы занятия белорусскими народными танцами или разговоры на историческую тематику (что обычно носили характер совместных обсуждений) пропагандой.

Известно, что далеко не все из нас выбрали военный путь. Многих привлекала возможность окунуться в белорусскоязычную среду, проводить время в прекрасной компании, развиваться физически и закаляться морально. Тренировки не только давали нам хорошую физическую форму, но и учили не бояться трудностей и преодолевать их, достигать своих целей, дружить и помогать друг другу, приучали к самодисциплине, что немаловажно для любого человека, не только военного. Именно через участие в лагерях я приобрела те качества характера, которые не раз потом помогали в жизни».

Кастусь, учащийся:

«За почти пять лет, которые я занимаюсь в клубе, он стал для меня вторым домом, а те, кто занимается вместе со мной, — моей второй семьей. Во время занятий в нем я стал физически более крепким, чем раньше, приобрел теоретические и практические знания в военном деле. Но кроме этого, я приобрел более глубокие знания нашей истории, стал еще больше любить и уважать свою страну, язык. Я стал более уверен в себе, также я открыл в себе лидерские задатки и хочу их развивать.

К руководителю клуба, Николаю, имею только теплые и благодарные чувства. Он не раз помогал мне в сложных делах, за что я ему очень благодарен. К воспитанникам клуба отношусь с уважением, они для меня стали живым примером настоящих патриотов своей страны.

Летник — это то, чего ты ждешь весь год больше всего. Мне кажется, что как раз во время летника воспитанники клуба имеют возможность проверить свои способности во всем, чему их учат, приобрести новые знания и навыки. Это возможность еще больше сродниться с теми, кто рядом с тобой, найти новых друзей и открыть что-то новое в себе и своих товарищах».

Гульнара, воспитанница клуба:

«Мы семья! Это первая мысль, которая звучит в голове. Большая боль в сердце от последних событий. Правда — одна из первейших вещей, которую воспитывал в нас Николай. Поэтому хочется сейчас сообщить о настоящем клубе «Патриот». Занятия в клубе для каждого из нас были самым ожидаемым событием среди недели. Они делились на две части: физическую и теоретическую. Я очень любила топографию и историю. Было интересно обсуждать вместе в кругу друзей темы по истории или просто размышлять над произведениями белорусских художников. Всегда было интересно, если для нас организовывали мастер-классы по белорусским народным танцам, когда приглашали музыкантов и вообще интересных творческих личностей. Особенно близкими сердцу были те дни, когда мы вместе с Николаем помогали старшим людям, просто за искреннее «спасибо», за теплую улыбку или объятия. В те моменты понимал, что вместе мы можем сделать много. Николай учил нас взаимопомощи, уважать друг друга. Мы не только занимались и обучались вместе, но также и отдыхали. Как в каждой семье, за определенное время сложились свои традиции. Среди нас царило уважение, взаимопонимание и братство. На самом деле, Микола для каждого из нас стал вторым отцом. Он учил нас верить в себя, учил быть доброжелательным и достойными людьми. Николай открывал врата своего сердца для каждого в отдельности.

То, что происходит, не укладывается в голове. Интересно, с каких пор любовь к родному языку, изучение истории своей страны, занятия спортом и вообще разностороннее развитие считается пропагандой агрессии?!»

Молодежь разучивает белорусский народный танец.

Татьяна Домарад, мать воспитанника клуба:

«Я знаю руководителя клуба «Патриот» Николая Михалькова почти 25 лет. Тогда еще не было клуба, но Николай всегда интересовался историей и культурой Беларуси. Именно эта увлеченность привлекла молодых людей сплотиться около него. Потом местные власти предложили ему организовать патриотический клуб, где юноши и девушки могли бы проводить свободное время с пользой для себя.

Патриотизм — это любовь к Родине, знание ее истории, культуры и готовность быть ее защитником. Так нас учат в школах с первых лет обучения. Каждый нормальный парень знает, что пойдет служить в вооруженные силы Республики Беларусь. Поэтому в клубе уделялось внимание подготовке юношей к армии. Помните уроки «Начальной военной подготовки» в советских школах? Кто скажет, что это плохо?

Летник — это отдельный разговор! Каждое лето мы приезжали на несколько дней пожить в лагере, чтобы оказаться в атмосфере доброжелательности и дружбы. Дети учились вести хозяйство: сами убирали, мыли посуду, стирали одежду, готовили еду. Вспомните пионерский фильм «Бронзовая птица». Кто из нас в детстве не мечтал пожить в лесу? Это же настоящая романтика. При чем тут агрессия и боевики?!

Воспитанники клуба через сотрудничество с социальными службами помогали людям пожилого возраста: убирали у них во дворах или в квартирах, кололи дрова, вывозили мусор, ходили в магазин. Неоднократно участвовали в акциях по уборке парка или скверов в городе.

Мой сын Максим с 12 лет посещал клуб «Патриот». И каждый летник ждал как радость. Благодаря воспитанию Николая и его влиянию на формирование характера, мой сын вырос достойным человеком, который любит свою Родину и знает, что национальные ценности надо беречь, ведь это наши корни. Не об этом ли нам всегда рассказывают по телевидению? Ничего, что противоречило бы государственной политике.

И главное. Основным направлением в воспитании молодежи была установка: патриотизм — это любовь к Родине, почитание традиций и уважение соседей. Главной идеей клуба была направленность на спортивный и здоровый образ жизни и абсолютное миролюбие. Николай Михальков всегда призывал ни при каких условиях «не разжигать огонь в собственном доме». То есть ни о каких конфликтах в стране, тем более вооруженных, не могло быть ни мысли, ни речи!»

Максим, работает в судоходной сфере:

«Клуб для меня — часть моего становления как человека, уверенного в себе, уважающего себя и окружающих. Обвинения руководителя клуба и его подопечных в экстремизме безосновательны. Ни один из участников не принимал участие ни в одной из акций или митингов. Клуб не затачивал молодёжь под ненависть или агрессию. Руководитель всегда призывал быть многосторонней личностью и помогал во всех нормальных стремлениях. К глубокому сожалению, для нашего государства сейчас проще дать для масс «козлов отпущения», чем искать реальные проблемы и пытаться их решить. Имею надежду, что дело не дойдет до крайности, и ребята будут оправданы. Они работают на благо Беларуси — неужели государству этого недостаточно?»

Екатерина, работает барменом:

«Для меня клуб — это мой дом, а Николай Николаевич — отец, которому я очень благодарна! Здесь меня научили смотреть на жизнь позитивно, уверенно, ведь я была очень закомплексованным и стеснительным ребенком. Я поняла, что могу преодолеть все жизненные трудности, что я чего-то да стою. Обстановка всегда была доброжелательная, уважительная. Ты знал, что если у тебя проблемы, ты можешь обратится в клуб и тебе помогут. Мы стали одной большой семьёй. Никогда никто не агитировал участвовать в каких-либо политических митингах или акциях. Обвинения, предъявляемые руководителю и другим воспитанникам клуба считаю безосновательными. Информация, представленная о клубе в государственных СМИ, абсолютно не походит на правду».

Таиса Ивановна, бабушка воспитанника клуба:

«Мне 64 года. Представители моего поколения хорошо помнят школьную пору. Мы сдавали нормы ГТО: учились разбирать и собирать винтовку, стрелять, бросать учебные гранаты. И в каждой школе был тир. А еще была гражданская оборона, мы изучали противогазы, навыки оказания первой помощи. Следующее поколение — наши дети — хорошо помнят игру «Зарница», гражданскую оборону, занятия по ОБЖ.

И, наконец, наши внуки. Спортивно-патриотический клуб «Патриот». Мой внук, будучи в средних классах школы, был участником данного клуба и каждый год был на летниках в лагере. Мы с моими мужем и сыном навещали этот лагерь и видели здоровых, закаленных детей, понимающих дисциплину, трудолюбивых, умеющих самих себя обслуживать. Мы познакомились и навсегда стали друзьями с руководителем клуба Николаем Николаевичем Михальковым. Мы благодарны ему за навыки и качества, привитые нашему внуку. Порядочность, честность, уважительное отношение к окружающим, патриотизм помогали и помогают ему и сейчас. Видели бы вы, какая у него была выправка и поведение, когда он был призван на срочную службу Вооруженные силы Беларуси! Его военная подготовка, выправка, поведение были оценены в армии. Моему внуку 22 года, и он не курит, не пьет, не выражается матами, не шатается по подворотням. И это во многом благодаря Николаю Михалькову, которого наша семья знает не первый год, и он совсем не похож своей душой, сердцем и мыслями на того, каким его изобразили в передаче «Белый легион черных душ».

Лявон, преподаватель:

«Патриот» — это не просто клуб, где я получил неоценимые навыки и знания, которые уже пригодились мне в моей самостоятельной взрослой жизни. Для меня все те, кто составляют этот клуб, являются семьей, как бы это пафосно ни звучало. Маленькую ячейку белорусского общества сумели создать Николай Михальков и все те достойные парни, которые в данный момент совершенно незаслуженно содержатся под стражей. Мы — все те, кто занимался в клубе — получили не просто специальные знания и умения, необходимые настоящему белорусскому патриоту и просто человеку с большой буквы. Многие из нас обрели братьев и сестер, как я, например. Я с большим уважением, как и все из нас, отношусь к Николаю, ибо он единственный, кто разъяснил мне истинный смысл слов «честь и достоинство» своим личным примером. И относился к каждому из нас, как к своим детям, был терпелив и не жалел своего времени и сил, вкладывая в каждого из нас лучшие качества, которые необходимы каждому подростку. Не хватит и сотни страниц чтобы описать всю глубину моей признательности и благодарности. Вместе с тем мне больно видеть, как лучшие из белорусов совершенно безвинно подвергаются необоснованным и несправедливым обвинениям. Хочется, чтобы данная ситуация разрешилась положительно для задержанных и они смогли вернуться к близким и родным людям, которые их очень ждут и любят. Жизнь в клубе — это лучшее время моей юности и самые замечательные, эрудированные и великие люди нашей страны, и они не заслуживают тех слов и ярлыков, которые на них вешает пропаганда».

Анастасия, студентка:

«Николай Николаевич — потрясающий человек, который встретился на моем пути. Наверное, ни один педагог не повлиял на мою жизнь так, как он. Он научил меня быть сильной, когда силы покидали. Научил думать и заботиться о других даже в самых сложных ситуациях. Рядом с ним я впервые услышала, насколько красив белорусский язык. В школе я никогда не испытывала гордость за нашу страну, и только Николай Николаевич помог побить мне ее всем сердцем.

До сих пор нахожусь в ужасе от происходящих событий! Как из человека, который заслуживает звания лучшего наставника, можно сделать врага народа?!».

Николай, работает программистом:

«Я считаю нападки на клуб «Патриот» беспочвенными и то, что его дискредитируют в глазах общественности, большой ошибкой или провокацией.

Для многих «Патриот» стал вторым домом, особенно для детей из неблагополучных семей. Тут все получали ту дружбу, которая должна быть у каждого, потому что клуб воспитывал такие понятия как товарищество, взаимовыручка и вкладывал то, что задача сильного — это помочь стать сильным слабому. Ребята с радостью проводили в клубе время. Зачем ходить во множество кружков, когда тут мы вместе и тренировались, и учились, и отдыхали. Ребята частенько делали уроки прямо там, так как знали, что старшие ребята всегда помогут и объяснят то, что непонятно по какому-либо предмету. Тренировки проходили в живом темпе, поэтому результаты не заставляли себя долго ждать. Совместный отдых еще больше сплачивал ребят, ведь не было такого, чтобы более младший не мог подсесть к компании старших ребят, все отдыхали вместе. Клуб воспитывал в детях множество полезных и нужных качеств. Таких как помощь ближнему, упорство, любовь к знаниям, культура речи и многие другие».

Полина Антоновна, педагог, писатель:

«Для меня Николай самый лучший педагог, которого я встретила в своей жизни. Если б люди только знали, скольким ребятам он помог! Честный, порядочный, открытый душою. Мне посчастливилось работать рядом с этим человеком, в том числе и нашем летнике. Я впервые увидела такую атмосферу взаимовыручки, дружбы и сплоченности среди подростков, которую он смог создать! Сегодня это очень большая редкость…

Просто не могу поверить в абсурд, который сейчас происходит! В летнике учили ребят быть настоящими патриотами своей страны. Любить свой язык, знать историю. И это не пафосные слова и не «липовый» отчет. Это те чувства, которые уже давно не известны подрастающему поколению. Но… я их впервые увидела в глазах и сердцах ребят! Николай Николаевич на примере фактов Великой Отечественной войны или ситуации в Украине наоборот показывал насколько дорог мир, в котором мы живем. И только мы в ответе за него. Причем, учил показывать это не на словах, а своими делами. Будь это лес, который нужно привести в порядок от мусора или ветеран, которому нужно наколоть дрова. Не теряю надежды, что в нашем государстве остались здравые люди, способные отличить правду от лжи!»

Напомним, что военно-патриотический клуб «Патриот» был основан в 2003 году и действовал при Центре поддержки детей и молодежи Ленинского района г. Бобруйска. Ежегодно его выпускники становились курсантами Военной академии, Академии МВД, военных факультетов других вузов страны. Воспитанники «Патриота», помимо военно-патриотической деятельности, принимали активное участие в волонтерской деле, городских и районных соревнованиях, мероприятиях различного уровня, были известным в городе молодежным коллективом с исключительно положительной репутацией, о чем свидетельствует немалое количество наград от городской администрации и ряд публикаций местной прессы разных лет. Ежегодно клуб организовывал патриотические лагеря, которые проходили на базе отдыха одного из предприятий Бобруйска. Помимо руководителя клуба, на них обязательно присутствовал коллектив педагогов из упомянутого Центра творчества, назначался директор лагеря. За все годы деятельности через клуб прошли сотни подростков.

Феномен клуба «Патриот» заключается в том, что при искреннем и ответственном подходе педагогов, прежде всего его руководителя Николая Михалькова, и адекватном и плодотворным взаимодействии с местными властями удалось организовать уникальный воспитательный проект, основанный на национальных ценностях и идеалах белорусской государственной независимости.