закрыть
24 апреля 2017, понедельник, 13:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Гродно прошел «марш жизни»

  • 24.04.2017, 12:38

Жители города над Неманом вспомнили погибших в годы Второй мировой войны евреев.

«Маршем жизни» прошлись гродненцы и гости города по местам, где во времена Второй мировой войны жили евреи. Участники марша посетили не только старые еврейские каменицы, но и то место, где раньше было гетто, пишет belsat.eu.

Уже третий год подряд гродненские евреи отмечают День катастрофы и героизма еврейского народа 27 числа по месяцу нисан, согласно иудейскому календарю. По григорианскому календарю эта дата отмечается 23 апреля. В 2017 году по всему миру акция получила название «Восстановить черты их лиц».

Вспомнить погибших евреев в Гродно собралось около 70 человек. Среди них были представители из Литвы, России, Израиля и белорусы. На месте бывшего гетто было зажжено две свечи — одна от евреев, вторая от представителей христианства.

К маршу присоединились священники лютеранской и католической церкви, а также генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксёнжек.

По всему миру в этот день вспоминают более 6 миллионов жертв-евреев. Как отметил Григорий Абрамович — один из организаторов марша, который является минским раввином, что в этот день почитается память не только евреев, но и тех, кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью. Главная идея марша — не допустить в будущем никакого геноцида.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко