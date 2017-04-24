В Гродно прошел «марш жизни» 24.04.2017, 12:38

Жители города над Неманом вспомнили погибших в годы Второй мировой войны евреев.

«Маршем жизни» прошлись гродненцы и гости города по местам, где во времена Второй мировой войны жили евреи. Участники марша посетили не только старые еврейские каменицы, но и то место, где раньше было гетто, пишет belsat.eu.

Уже третий год подряд гродненские евреи отмечают День катастрофы и героизма еврейского народа 27 числа по месяцу нисан, согласно иудейскому календарю. По григорианскому календарю эта дата отмечается 23 апреля. В 2017 году по всему миру акция получила название «Восстановить черты их лиц».

Вспомнить погибших евреев в Гродно собралось около 70 человек. Среди них были представители из Литвы, России, Израиля и белорусы. На месте бывшего гетто было зажжено две свечи — одна от евреев, вторая от представителей христианства.

К маршу присоединились священники лютеранской и католической церкви, а также генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксёнжек.

По всему миру в этот день вспоминают более 6 миллионов жертв-евреев. Как отметил Григорий Абрамович — один из организаторов марша, который является минским раввином, что в этот день почитается память не только евреев, но и тех, кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью. Главная идея марша — не допустить в будущем никакого геноцида.