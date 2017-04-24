Чиновник из Речицы не узнал герб своего же города 6 24.04.2017, 20:42

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Фото: nn.by

Лукомолец опозорился на футбольном матче местной команды с «Клецком».

На матч местной команды с «Клецком» один из болельщиков пронес на стадион флаг с изображением герба города и надписью «Речица» на фоне бело-красно-белой ленты. Когда же он попытался вывесить этот флаг на секторе, который ранее традиционно занимали фанаты местных команд «Ведрич» и «Речица-2014», к трибуне сразу же поспешили представители власти, пишет nn.by.

Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Александр Горбач, который непосредственно руководил тем, что происходило на стадионе, вместе с сотрудником милиции приказали снять флаг с ограждения фанатской трибуны.

Фото: nn.by

Между болельщикам и представителями власти состоялась краткая беседа. Александр Горбач аргументировал запрет тем, что этот флаг не зарегистрирован в Белорусской федерации футбола в качестве символики, которую можно использовать на футбольных матчах.

Как сообщил болельщик, когда он заметил, что на флаге всего лишь официальный герб города, Горбач вообще сказал: «Я против, чтобы вы вывешивали какие-то свои флаги на моей собственности». После этого флаг с ограждения трибуны стадиона сняли.

Герб Речицы - один из нескольких гербов белорусских городов, который имеет в своем составе «Погоня».