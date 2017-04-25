На смену Швондерам идут Шариковы 6 Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

25.04.2017, 9:37

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

В российском телевизоре появился новый лидер.

Михаил Булгаков фотографически точно изобразил в «Собачьем сердце» процесс развития пролетарской революции на примере одного домкома, но, к сожалению, прервал этот процесс весьма противоестественным образом на самом интересном месте. Не случись грубого вмешательства профессора Преображенского и доктора Борменталя, логика революционного процесса неизбежно привела бы к тому, что еще месяц-другой, крайний срок — полгода, и Шариков сожрал бы Швондера с потрохами.

Таков закон любой тоталитарной революции: от примитивного и грубого к еще более примитивному и еще более грубому, и так далее, вниз по ступенькам лестницы Ламарка. От Маркса к его упрощенной версии, к Плеханову, далее к Ленину, которого уже Плеханов называл «гением упрощения», а там со дна уже стучит Сталин со своим «Кратким курсом» марксизма для трилобитов.

Путинизм развивается по законам тоталитарной революции, и во всех сферах в данный момент идет понижение уровня кадров, шариковы теснят швондеров. Милонов и Поклонская по уровню активности теснят Яровую и Железняка. В культуре на смену хитромудрому Швыдкому приходит Мединский. В образовании и науке вместо Ливанова пришла православная на всю голову Васильева. В «ЛДНР» на смену реконструкторам и политтехнологам пришли настоящие урки. Еще недавно казалось, что Соловьев и Киселев — это и есть самое дно. Эти двое с комфортом на нем обосновались и совершенно не собирались уступать место самых отвратительных персонажей российской медиасферы. Не тут-то было.

Начиная с зимы начал набирать вес Артем Шейнин. Запомнился своим заявлением: «Я убивал. И что?». В отличие от манерного Киселева и актерствующего кривляки Соловьева Шейнин действует просто и эффективно. Он практически не слушает того, чью позицию хочет подавить. Не играет софизмами, как Соловьев, не пытается сбить с мысли, поймать на мнимых противоречиях и оговорках и облить с ног до головы клейким, густым и плохо пахнущим юмором, от которого щиплет глаза. Шейнин прет как танк, тупо перебивая собеседника, как вертухай разговорившегося не в меру зека. Впрочем, он иногда тоже шутит. Правда, весьма специфическим образом. Как, например, в передаче «Первая студия» от 21.04.2017.

Начну с самого главного в этой передаче, с той основной идеи, ради которой вся передача вышла в эфир на Первом канале страны в прайм-тайм. Символом этой идеи стало большое эмалированное ведро, на котором крупными буквами написано «Г@@ВНО». Данное ведро ведущий самолично приволок в студию и, открыв крышку, продемонстрировал всем некую коричневую субстанцию, которой сия ёмкость была наполнена до краев. Собственно, на этом анализ данной программы и характеристику ее ведущего можно было бы завершить, но уважение к читателю не позволяет бросить его наедине со столь неаппетитным предметом.

Поэтому два слова о том, как Ведро появилось в студии. Ведь даже Шейнин не мог просто так его принести и ни с того ни с сего начать всем демонстрировать его содержимое. Драматургия, в результате которой кульминацией программы стал внос Ведра, была изначально построена на одной фразе украинского музыканта Олега Скрипки, который сказал, что людям, которые не могут выучить украинский язык, ставят диагноз «дебилизм» и для них надо создать «гетто».

Путь от этой фразы к Ведру в принципе мог быть очень коротким, но Шейнину надо было чем-то заполнить более часа передачи, поэтому он стал приставать к тем гостям в студии, кто, по его замыслу, должен был отстаивать украинскую точку зрения. Но каждый из них: и американский журналист Майкл Бом, и украинский политолог Татьяна Воронина, и блогер Сергей Запорожский, и польский журналист Якуб Корейба — все дружно отказались поддержать слова Олега Скрипки, особенно всем не понравилась его идея отправлять в гетто тех, кто не хочет учить украинский.

Но это не произвело на Артема Шейнина ни малейшего впечатления. Даже если бы они все хором приговорили музыканта Олега Скрипку за его слова к пожизненному заключению, их судьбу ничто не могло изменить. Ведро неумолимо приближалось. Внимательно выслушав всех приговоренных, каждый из которых, так или иначе, осудил слова Скрипки, Шейнин, с видом безмятежным и торжествующим показав на обреченную четверку, предложил всем убедиться в том, как выглядит украинский фашизм, польский нацизм, а также американский империализм.

Кульминация приближалась. Запах Ведра уже можно было чувствовать. И вот началась финальная сцена. Шейнин попросил показать на экране запись блогера Сергея Запорожского в социальной сети, где он якобы обещает съесть ведро дерьма в том случае, если Крым до настоящего времени останется в составе России. На объяснения блогера Запорожского, что демонстрируется фейковый аккаунт, а свой собственный он может немедленно продемонстрировать, тем самым доказав, что никогда подобной глупости не писал, Шейнин внимания не обратил и, незаметно придвигая к блогеру Запорожскому Ведро, настойчиво предлагал ему выполнить обещанное.

Блогер Запорожский кричал, что Первый канал «пробил дно», политолог Татьяна Воронина фотографировала Ведро, Якуб Корейба ошеломленно таращил глаза, Майкл Бом испуганно пытался отодвинуться на самый край мизансцены, чтобы невзначай не стать участником кульминационного действа, зато все остальные были счастливы.

Дно, действительно, было пробито окончательно. В российском телевизоре теперь новый лидер. Артем Шейнин, творческий псевдоним Ведро, хотя, полагаю, в блогосфере и социальных сетях его будут называть несколько иначе...

После ассенизационного креатива Шейнина театральные ужимки Киселева и натужные страсти в соловьевской студии могли показаться пресными, но в «Воскресном вечере» от 23.04.2017 была пара моментов, достойных того, чтобы о них рассказать.

Обсуждали события в мире. Выборы во Франции, Трамп с эскадрой у берегов Северной Кореи — вот это все. Естественно, все дружно осуждали Запад, который, во-первых, во всем виноват, а во-вторых, практикует двойные стандарты.

Политолог Михеев, выпаливая как пулемет по сто слов в минуту, истерически затарахтел, что «там, на Западе — геополитический расизм: люди Запада избранные», а «Россия — единственная в мире страна, которая посыпает голову пеплом и копается в себе, выискивая недостатки».

Тут, на свою беду, политологу Михееву взялся возражать израильский профессор Зеэв Ханин, который с грустью проронил: «Это вы еще израильских газет не читаете!».

«Я никаких газет не читаю!» — гордо ответил политолог Михеев, полагая, видимо, что это роняет на него отблеск имиджа профессора Преображенского или, на худой конец, Борменталя. В действительности политолог Михеев в этот момент напоминал совершенно другого персонажа этой же повести.

Дежурный защитник Запада, американец по вызову Николай Злобин, пытался, как всегда безуспешно, отстоять честь и достоинство европейской цивилизации. В ответ на упреки большинства «экспертов» в студии, что Запад пытается доминировать, Злобин предложил: «Стройте свою экономику, и с вами будут считаться. Станьте второй экономикой мира, как был Советский Союз, и ваше влияние возрастет соответственно».

В доме повешенного не принято говорить о веревке. Бестактное замечание американца Злобина об экономике России вызвало ярость у всех без исключения российских «экспертов» и ведущего.

«Помните, были такие викинги? — вкрадчиво начал разгром обнаглевшего американца Соловьев. — Они приходили в экономически развитую Англию, давали по башке, брали что хотели и уходили». «Строй свою экономику, сколько хочешь, а есть пушки», — заметил Соловьев, который, очевидно, знает, но скрывает секрет, как в современном мире можно производить современные пушки без экономики.

Все время, пока политолог Михеев давал отповедь израильскому профессору, а Соловьев громил американца Злобина, депутат Никонов молчал, но слушал очень внимательно и, как выяснилось, копил острую неприязнь к Западу. Стоило замолчать Соловьеву, а американцу Злобину открыть рот для ответа, депутат Никонов ударил Запад в самое сердце. А именно в историю, в которой, как выяснилось, нет у Запада ничего хорошего. Да и вообще стоящего нет ничего.

«О соотношении экономики и влияния, — начал свою методичную атаку депутат Никонов, явно намереваясь не оставить от Запада камня на камне. — Чингисхан жил в юрте и имел в тысячу раз меньше ВВП, чем захваченный им Китай», — радостно сообщил Никонов, явно намекая на то, что Россия, будучи наследницей Орды, вполне «может повторить» не только взятие Рейхстага, в чем только что проявил свой полководческий гений Шойгу, но и подвиг «Властелина Вселенной».

После чего депутат Никонов одним штрихом обозначил принципиально новую концепцию мировой истории. Вот послушайте: «Западное богатство было только за счет ограбления. У Запада было только военное преимущество. Никакого другого преимущества у Запада никогда не было!».

Вячеслав Никонов является депутатом Госдумы, что многое объясняет. Кроме того, Вячеслав Никонов очень гордится своим дедушкой, кровавым сталинским палачом Молотовым, что объясняет еще больше. Но он помимо фактов своей биографии, объясняющих всякие странности в его поведении, является еще и доктором исторических наук, деканом факультета госуправления МГУ и председателем комитета Госдумы по науке и образованию.

И вот со всем этим хозяйством Вячеслав Никонов не знает азов того, что обычно преподают в средней школе. Доктору исторических наук Никонову неизвестно, что с концаXVвека развитие западной цивилизации отличает взрывной характер, в основе которого невиданное развитие институтов конкуренции, разделение властей, ведущее свое начало еще с Великой хартии вольностей 1215 года. Декану Никонову его студенты не рассказали, что идея верховенства права возникла именно на Западе, благодаря чему именно здесь получила защиту собственность и сложились устойчивые формы представительного правления. Никонову, оказывается, неизвестно, что именно на Западе возникла наука в современном смысле как отдельный социальный институт, что в значительной мере и предопределило военное превосходство Запада.

Скорее всего, и депутат Никонов, и политолог Михеев, и Соловьев, и даже новый лидер российского телевизора Шейнин со своим Ведром о преимуществах Запада знают, а о причинах этих преимуществ когда-то слышали. Но мозг каждого из них это знание старательно отторгает, поскольку все они в глубине души понимают, что в условиях конкуренции их законное место — чистка сараев или отхожих мест, а в случае верховенства права многие из них проведут некоторое время за решеткой.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»