Стало известно, кто будет главным по люстрации в Украине 1 25.04.2017, 13:24

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Минюст Украины выбрал ответственных за «очищение власти».

Конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины выиграла Анастасия Задорожная. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам конкурса Задорожная набрала 19,05 балла.

Ее заместителем избрали Александру Чиковани, которая займет пост начальника отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента по вопросам люстрации.

Главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы стал Сергей Козыренко, а ведущим специалистом отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами - Виктория Билак.

Вакантными остаются должности заместителя директора департамента, начальника отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами, главного специалиста отдела обеспечения реализации закона об очищении власти в государственных органах департамента, ведущего специалиста отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы.

До этого момента Задорожная исполняла обязанности директора департамента люстрации, работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента.

Это был уже третий конкурс на должность главного люстратора. Предыдущие два раза - в январе и марте 2017 года - конкурсная комиссия не смогла определить достойного должности главного люстратора.