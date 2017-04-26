Шведская журналистка: Тень чернобыльской катастрофы все еще висит над Беларусью 1 26.04.2017, 14:04

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Фото: svaboda.org

Авария на ЧАЭС вынудила покинуть родные места сотни тысяч белорусских сельчан.

Вместе со шведскими журналистами в Славгородском, Краснопольском и Чериковском районах побывала «Свабода».

Чернобыльская катастрофа вынудила покинуть родные места сотни тысяч белорусских сельчан. Те, кто остался в зоне, как и прежде, занимаются своим хозяйством, и их особо не беспокоит, помнит ли о них власть. Они не обращают внимания на опасность от радиации и считают, что потребности отселять людей не было. Об этом сельчане рассказывали журналистам из Швеции, которые посетили зону отчуждения.

Яблоневые сады как символы исчезнувших деревень

«Важно искать яблони. Яблоневый сад подсказывает, что неподалеку стоял дом. Теперь он похоронен и на его месте высажены сосенки», - так описывает отселенную из-за радиационного загрязнения белорусскую деревню шведская журналистка Анна-Лена Лаурен (Anna-Lena Laurén). Она побывала в зоне отчуждения трех районов Могилевщины и сделала репортаж для газеты Dagens Nyheter.

Анна-Лена Ляўрэн і Бэатрыс Люндбарг

Анна-Лена Лаурен со своей коллегой Беатрис Люндбарг (Beatrice Lundborg) проехала «чернобыльскими» дорогами Могилевщины несколько сотен километров. Шведские гости беседовали с жителями деревень, которые до сих пор, несмотря на радиационную опасность, держатся своего родного угла. Журналистки увидели безлюдные пейзажи, увидели то, как упорно белорусы держатся своей землицы, посещая ежегодно кладбище.

В своем репортаже «После Чернобыля исчезла сельская жизнь» Анна написала, что пыталась представить, какой была жизнь в отселенных деревнях до катастрофы.

«Дома, сараи, навесы. Проселочная дорога ведет к близкому кладбищу. Могилы все еще там, и ежегодно они собирают жителей, чтобы на них отметить Радуницу. Это тот край, в котором отношения с предками и родной землей конкретные и ощутимые», - отметила Анна-Лена Лаурен.

Остановившись у одной могилы, Анна попросила показать, что делают сельчане здесь на Радуницу. Шведкам рассказали о скатерти, которым покрывают могилу и полотенце, которое завязывают на крест; показали, как сельчане обходят могилы своей родни, катая по ним крашеным яйцом и приговаривая «Христос воскрес!». Иностранки внимательно слушали.

«Спустя 30 лет после чернобыльской катастрофы ее тень все еще висит над Беларусью. Ни одна другая страна так сильно не пострадала от нее. 70 процентов радиоактивных осадков выпало здесь, и один из пяти жителей вдруг оказался на отравленной земле. Целые деревни были погребены, и люди не могут в них вернуться. Катастрофа разрушила всю сельскую культуру», - написала Анна-Лена Лаурен.

Сельчане из «зоны» удивляли шведок простотой взаимоотношений и гостеприимством. Настороженность к гостем быстро исчезала. Сельчане-самоселы рассказывали о своей жизни, хвастались хозяйством. Иногда сетовали на проблемы со здоровьем, никак не связывали это с радиацией.

Об 64-летней женщине из деревни Дубно Славгородского района Анна написала:

«Нина Перевалова разрывается между домом и курятником, коровником и свинарником. Она носит галоши, шерстяной свитер и зеленый пиджак. На ней красная юбка-шотландка, фиолетовый шарф на голове. У нее нет времени, чтобы поговорить с нами, потому что занята хозяйством».

Сельчане пожилого возраста уверяли иностранных журналистов, необходимости после Чернобыля покидать родные места, которые попали под радиацию, не было. Настаивали: те, кто уехал, умерли.

«Они не были счастливы в своем новом доме, и теперь большинство из них покойники. Мы же остались здесь и живем до сих пор», - доказывали гостям жители Дубна. Эту простую крестьянскую «правду» и передала в своем материале Анна.

«Я пью козье молоко, собираю ягоды, грибы в лесу. Едим то, что выращиваем в огороде. У нас есть свиньи и куры, - говорил о своей жизни еще один собеседник шведских журналистов. - Болят ноги. Может, это связано с Чернобылем, я не знаю. Все же было бы лучше, если бы мы ничего не знали о радиации».

Шведских гостей хозяева угостили козьим молоком.

«Я отпиваю глоток (это вкусно) и ставлю чашку на стол, - отмечает Анна. - Наши приборы показали нормальный уровень радиации в этой деревне, но я не могу заставить себя выпить. Я чувствую стыд перед Ниной Переваловой, но она ничего не говорит».

«Многие пожилого возраста сельчане никогда не покидали своего дома, - отметила Анна. - Они жили плотной крестьянской общиной до 1980-х годов, несмотря на насильственную коллективизацию. День 26 апреля 1986 года перенес это архаичное общество в ядерный век. В 200 километрах отсюда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС».