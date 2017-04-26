Стали известны новые подробности по делу «Белого легиона» 5 26.04.2017, 16:14

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Обновлен список задержанных за «подготовку массовых беспорядков» и «создание незаконного вооруженного формирования».

Правозащитному центру «Весна» известно о 19 задержанных фигурантах дела «о подготовке массовых беспорядков», возбужденного по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса, сообщает сайт spring96.org.

Список задержанных по делу о подготовке «массовых беспорядков»:

Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Белявский Андрей Валерьевич, 1982 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. В первой декаде апреля переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Данилов Виктор Константинович, 1987 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. 10.04.2017 переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Дундуков Андрей Вячеславович, 1985 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Евдахо Александр Анатольевич, 1975 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО-1; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Зимницкий Александр Антонович, 1991 г.р.; задержан 29.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Ковальчук Иван Викторович, 1991 г.р.; задержан 23.03.2017, находится в СИЗО КГБ; 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Комлик-Яматин Андрей Вячеславович, 1985 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Кунцевич Сергей Владимирович, 1985 г.р.; находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1.

Лозовский Мирослав Владимирович, 1973 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Михальков Николай Николаевич, 1970 г.р.; руководитель клуба «Патриот» в Бобруйске; задержан 24.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1.

Михальков Ян Николаевич (сын руководителя бобруйского клуба «Патриот»), 1994 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1.

Мороз Виктор Геннадьевич, 1986 г.р.; задержан 03.04.2017, находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Новик Дмитрий Николаевич, 1978 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. 07.04.2017 переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Пашкевич Тимур Витальевич, задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Полторжицкий Евгений Константинович, 1987 г.р.; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ; 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Румянцев Владимир Александрович, 1988 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Стрибульский Сергей Сергеевич, 1976 г.р.; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ; 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. С 05.04.2017 находится в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Федоров Владимир Валерьевич, 1988 г.р.; задержан 29.03.2017, находится в СИЗО-1, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

16-ти из них предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 Уголовного кодекса «Создание незаконного вооруженного формирования». По сведениям правозащитников в этот список попали:

Абрамов Алексей

Белявский Андрей

Данилов Виктор

Дундуков Андрей

Евдахо Александр

Зимницкий Александр

Ковальчук Иван

Комлик-Яматин Андрей

Лозовский Мирослав

Мороз Виктор

Новик Дмитрий

Полторжицкий Евгений

Пашкевич Тимур

Румянцев Владимир

Стрибульский Сергей

Федоров Владимир

Известно также об освобождении следующих фигурантов дела:

Пальчевский Сергей Александрович, задержан 22.03.2017, находился в СИЗО-1, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Отпущен 15.04.2017 под подписку о невыезде.

Дашкевич Дмитрий Вячеславович, задержан 22.03.2017, изначально содержался в СИЗО КГБ, затем в СИЗО-1, 31.03.2017 было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Отпущен 15.04.2017 под подписку о невыезде.

Гурин Юрий Евгеньевич, задержанный 21.03.2017, отпущен из СИЗО-1 31.03.2017.

Кулинич Сергей Владимирович, политический активист и соратник экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, задержанный 24.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 03.04.2017.

Васильев Роман Игоревич, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Еременок Владимир Николаевич, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Кременецкий Дмитрий Олегович, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Левченко Артем Русланович, активист «Молодого фронта», задержанный 22.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Борсток Сергей Петрович, задержанный 21.03.2017, отпущен 31.03.2017.

Дукшт Вячеслав Александрович, спецназовец из Марьиной Горки, задержанный 21.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 31.03.2017.

Грек Илья Геннадьевич, замначальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда, задержанный 21.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 31.03.2017.

Степанов Максим Сергеевич, задержан 21.03.2017, содержался в СИЗО КГБ, отпущен 31.03.2017.

Саскевич Алексей Иванович, военнослужащий из Марьиной Горки; задержан 24.03.2017, отпущен.

Громов Сергей, отпущен.