«Чернобыльский шлях» в Минске (Видео, онлайн) 11 26.04.2017, 17:42

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Фото: tut.by

Главные лозунги акции «Нет строительству Островецкой АЭС!» и «Свободу политзаключенным!».

26 апреля – 31-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Сбор участников «Чернобыльского шляха - 2017» начался в 18 часов возле кинотеатра «Октябрь». Само шествие началось в 18:30 по тротуарам проспекта Независимости, улицам Сурганова и Орловской до площади Бангалор, где в 20 часов прошел митинг и возложение цветов у памятного знака «Жертвам Чернобыля».

В акции участвовали от 500 до 1000 человек. Затем часть участников шествия присоединилась к митингу в Киевском сквере организованном партией КХП БНФ.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию акции. Видео предоставили «Белсат», nn.by, «Радыё Свабода».

20:10

Акции в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС закончены. Спасибо, что были с нами!

20:03

Участники акции спели национальный и религиозный гимн Беларуси «Магутны Божа».

20:02

Участники митинга в Киевском сквере приняли резолюцию, в которой говорится о последствиях катастрофы ЧАЭС на Беларуси, «ядерных облаках», которые опускались на территории Беларуси приказом руководства СССР, тайных испытаниях ядерного оружия на территории нашей страны еще задолго до 26 апреля 1986 года. В резолюции выражается решительный протест строительству Островецкой АЭС.

19:55

Павел Северинец на митинге в Киевском сквере сказал, что в Беларуси сегодня «политический Чернобыль». Он напомнил про события 25 марта в День Воли в Минске. По его словам, режим Лукашенко не обращает внимание на Божьи знаки: на строительстве Островецкой АЭС гибнут люди, станцию строят на разломах земли, а сам реактор уже несколько раз били. «Нам надо остановить этот режим!», - сказал он.

19:52

Выступает один из лидеров Консервативно-Христианской партии БНФ Юрий Беленький. Он заявил, «московская власть» всегда была врагом Беларуси, именно из-за ее преступных действий Беларусь сегодня одна самых загрязненных стран в мире, и благодаря этой московской власти сегодня держится во власти «холуйский режим Лукашенко».

19:47

В Киевском сквере проходит митинг с участием около 100 человек.

Фото: «Радыё Свабода»

19:43

Люди недоумевают, чего так испугались власти. Рядом с Киевским сквером стоит много автозаков, машин ГАИ, автобусов.

Фото: «Радыё Свабода»

19:34

По дороге в сторону Киевского сквера проехались пять автозаков. Люди говорят, что не боятся. Акция в Киевском сквере — разрешенная Мингорисполкомом.

19:33

Людей сопровождает много сотрудников милиции и КГБ в штатском.

19:29

Около сотни человек решили присоединиться к акции в Киевском сквере и сейчас двигаются туда.

Фото: «Радыё Свабода»

19:27

Игорь Ляльков из партии БНФ от имени организаторов шествия поблагодарил людей за участие в акции. На этом мероприятие объявлено законченным. В то же время Рыгор Костусев призвал людей присоединиться к акции КХП БНФ, которая сейчас проходит в Киевском сквере.

19:25

Павел Северинец прочитал «Отче наш» и объявил минуту молчания по жертвам Чернобыльской катастрофы.

19:24

Участники акции возложили цветы к памятнику жертвам катастрофы на ЧАЭС, установленному у часовни.

Фото: «Радыё Свабода»

19:22

Территория у Чернобыльской часовни огорожена турникетами.

Фото: «Радыё Свабода»

19:17

Павел Северинец считает, что протестный потенциал белорусов не исчез. Белорусы просто на время затаились, как партизаны.

19:16

«Это боевой Чернобыльский шлях. Люди вышли, несмотря на дождь и массовые аресты, которые прошли по стране накануне и после 25 марта. И они настроены решительно», - сказал один из лидеров партии БХД Павел Северинец.

19:08

Демонстранты подошли к Парку дружбы народов. Колонна движется к Чернобыльской часовне.

Фото: tut.by

19:05

«Нет российской ядерной бомбе!», «Верым! Можам! Пераможам!», - скандируют люди.

18:58

Колонна подходит к площади Бангалор. Несмотря на дождь, в шествии участвуют по-прежнему довольно много людей.

Фото: «Радыё Свабода»

18:46

Активисты экологических организаций, которые пришли на акцию в костюмах зверей, скандируют «Нет АЭС в Беларуси!»

Фото: Борис Горецкий

18:43

На акции присутствуют много сотрудников силовых структур. Сотрудники ГАИ стоят вдоль проезжей части на протяжении всей колонны.

18:42

Участники шествия скандируют «Свободу политзаключенным!» и «Жыве Беларусь!».

18:39

Люди скандируют «Свободу патриотам!», имея в виду находящихся сейчас в СИЗО КГБ активистов «Белого легиона».

Фото: «Наша Ніва»

18:37

Участник акции из Гомеля сказал, что приехал на акцию в Минск, потому что надоело жить в нищете. Мужчина также говорит, что против строительства АЭС в Островце. «Это бомба. Пусть они эту бомбу строят у себя в Дроздах», - говорит он.

18:35

Молодой участник Чернобыльского шляха говорит, что вышел на акцию, потому что хочет перемен. «Надоело терпеть!», - говорит он.

18:34

В этом году на акции звучат не только экологические и экономические лозунги, но и политические — с требованием освобождения политзаключенных по делу «Белого легиона», говорит лидер партии БНФ Алексей Янукович.

18:32

В шествии участвуют около 500 человек.

18:31

Голова колонны повернула на улицу Сурганова. Впереди колонны несут чернобыльский колокол и икону.

Фото: @pr0tez

18:29

Демонстранты скандируют «Жыве Беларусь!».

Несмотря на дождь, около 250-300 активистов вышли в направлении площади Бангалор. pic.twitter.com/K4OlPoDH8x — Roman Protasevich (@pr0tez) 26 апреля 2017 г.

18:28

Во время акции внезапно исчез интернет. Сейчас он восстановлен. Люди начинают шествие.

Фото: @pr0tez

18:27

Выступает представитель партии БНФ Игорь Ляльков, который говорит, что Чернобыль — это не прошлое, это белорусская повседневность.

18:25

Участники акции держат в руках портреты политических заключенных — активистов движения «Белый легион», антифашистов, правозащитника Михаила Жемчужного.

Фото: @pr0tez

18:22

Минчанин говорит, что пришел на акцию оппозиции в первый раз, потому что «власть совсем сошла с ума, лишила белорусов всех прав и Конституции».

Фото: «Наша Ніва»

18:21

У кинотеатра находятся сотни людей. Участники шляха подняли бело-красно-белые флаги.

Фото: @pr0tez

18:19

«Реактор там не выбирали, один упал, второй помяли!» - плакат одного из участников напоминает о проблемах с установкой реактора на Островецкой АЭС.

Фото: tut.by

18:18

Девушка в костюме динозавра держит плакат «Вымрем, как динозавры!».

18:17

Люди говорят, что пришли на акцию, потому что многие их родственники умерли или умирают от рака — и очевидно, что это последствия Чернобыля. Нельзя замачивать эти проблемы, иначе они будут только усугубляться.

18:12

На акцию пришли один из лидеров партии БХД Павел Северинец, руководитель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, правозащитник Валерий Щукин, поэт Славомир Адамович, лидер движения «Разам» Вячеслав Сивичик, активист «Европейской Беларуси» Сергей Мацкойть и другие.

18:08

Строительством АЭС власти копают белорусам могилу, говорят активисты.

18:06

Активисты экологических организаций одеты в костюмы зверей. Они говорят «Мы живем, как в зоопарке! Все звери вышли протестовать против строительства Островецкой АЭС».

Фото: «Радыё Свабода»

18:05

Зеленые активисты развернули растяжку «Время остановить островецкое чудовище».

18.01 «Я пришел поддерживать свою свободу слову. Президент запрещает нам говорить нам то, что мы думаем, - говорит парень в кожаной куртке. - Мне не страшно, я не боюсь. Это Лукашенко боится, так как может потерять свою власть».

18:00

Проблемы аварии на ЧАЭС в Беларуси будут наблюдаться в Беларуси еще многие поколения, считает эколог Татьяна Новикова.

Она также напомнила, что сегодня в Беларуси нельзя строить АЭС — станция строится с нарушениями, а на корпусе имеются дефекты, что неминуемо приведет к новой аварии.

17:59

Эколог Татьяна Новикова, выступая перед СМИ, сказала, что все белорусские и зарубежные специалисты считают, что последствия аварии на АЭС никуда не исчезли, а наоборот — проникновенность стронция в злаковые, выращенные в Беларуси, только возросла.

17:55

Возле кинотеатра начинают собираться люди. Сейчас там около сотни человек, включая лидеров оппозиционных партий.