Как кричевские милиционеры сами себя «выпороли» 9 27.04.2017, 11:59

Cотрудники Кричевского РОВД написали жалобу на свое начальство и получили неожиданный эффект.

Сотрудники Кричевского РОВД написали жалобы в УВД и МВД по поводу незаконных, по их мнению, действий руководства райотдела. В результате проведеных проверок виновными вдруг оказались сами сотрудники милиции, подписавшиеся под обращениями в вышестоящие инстанции, пишет 6tv.by.

Ранее в Кричевском РОВД сложилась нездоровая морально-психологическая обстановка, и после жалоб сотрудников РОВД службой собственной безопасности УВД Могилёвского облисполкома проводилась проверка в отношении руководства РОВД.

Из достоверных источников нам стало известно, что, по-результатам проверки, начальнику Кичевского РОВД Станиславу Чуприну объявлено замечание, одному из его заместителей грозит гораздо более суровое наказание.

Самое главное, что в результате рассмотрения обращений «крайними» оказались те сотрудники кричевской милиции, которые осмелились вынести сор из избы и написали о постоянных грубых нарушениях в Кричевском РОВД в вышестоящие инстанции.

В этих обращениях, под которыми поставили свои подписи двенадцать сотрудников РОВД, рассказывалось о нездоровой морально-психологической обстановке в коллективе, постоянных оскорблениях личного состава со стороны начальника Кричевского РОВД С. Чуприна. Более того, сотрудники РОВД сообщили руководству УВД и МВД, а позже и журналистам «Магілёўскага рэгіёна» о том, что ряд сотрудников отдела будто бы были вынуждены «делиться» деньгами с начисленных им премий с руководством райотдела. Были приведены конкретные факты по этому вопросу. В обращении к министру внутренних дел И. Шуневичу кричевские милиционеры сообщали и о ряде других нарушений со стороны своих начальников.

Как мы уже отмечали, сотрудники главного управления собственной безопасности почему-то не увидели никаких значительных нарушений в деятельности руководства Кричевского РОВД и сейчас «под раздачу» попали те его сотрудники, которые подписались под обращениями в Могилевское УВД и МВД Республики Беларусь, осмелившись пожаловаться на своих начальников. Один из этих сотрудников уже уволен из милиции будто бы за нахождение в рабочее время в нетрезвом состоянии, хотя в этот день им был написан рапорт о предоставлении выходного. Ещё одному «подписанту» объявлен строгий выговор и ему сейчас угрожает перемещение на нижестоящую должность в другом подразделении. Остальные подписавшиеся под обращениями находятся под постоянным прессингом со стороны руководства райотдела.

Сами кричевские милиционеры-«подписанты» не понимают, как сотрудники управления собственной безопасности «не увидели» очевидных грубых нарушений со стороны начальника Кричевского РОВД, и говорят о недоверии к результатам проведенной ими проверки. Сотрудники управления собственной безопасности даже не обратили внимания на очевидный для всех жителя Кричева факт использования С. Чуприным служебного автомобиля в личных целях, – на нем начальник милиции каждый день подвозит жену на работу и с работы.

Удивляет кричевских милиционеров и то, что на своеобразные «нюансы деятельности» С. Чуприна, никакого внимания не обращают и сотрудники расположенного по соседству Кричевского межрайотдела КГБ. Между тем, им об этих нарушениях прекрасно известно, но, видимо, сотрудникам КГБ тут гораздо легче «закрыть глаза», это же не за «проклятыми оппозиционерами» наблюдать…

Подполковник Станислав Чуприн возглавляет Кричевский РОВД с 31 января 2014 года. До назначения на эту должность он также на протяжении ряда лет служил в этом же райотделе.