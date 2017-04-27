В Столине за рулем поймали пьяного начальника РОВД 21 27.04.2017, 22:18

Фото: «Медиа-Полесье»

В Столинском РОВД сообщили, что подполковник милиции Вячеслав Филипчик «находится в отпуске».

В нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства задержан начальник Столинского РОВД. Об этом tut.by сообщили достоверные источники.

Начальника Столинского РОВД, подполковника милиции Вячеслава Филипчика задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности инцидента пока неизвестны.

В Столинском РОВД сообщили, что их начальник в длительном отпуске уже две недели. Его обязанности выполняет заместитель. Когда Вячеслав Филипчик появится на службе, неизвестно.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший ВРИО ГАИ Барановичского района Андрей Волковыцкий насмерть сбил женщину на автодороге Ляховичи — Барановичи. Он был пьян. В феврале 2017-го Волковыцкого осудили на семь лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил, что приказом министра «Госавтоинспекция практически сплошным порядком подвергнута исследованию с помощью детектора лжи, то есть полиграфа, чтобы в дальнейшем не было таких случаев, который произошел в Барановичском районе. Одна треть сотрудников процедуру не прошла, и контракт с ними продлен не будет».