Капитан БАТЭ Виталий Родионов: Знать свою историю и язык очень важно 1 28.04.2017, 10:15

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Виталий Родионов

Несколько лет назад футболист встретил человека, который круто изменил его взгляды и жизнь.

27 апреля гостем курсов «Мова Нанова» стал капитан футбольного клуба БАТЭ, а также нападающий национальной сборной Беларуси Виталий Родионов, сообщает «Еврорадио».

«5-7 лет назад я встретил человека, который познакомил меня с белорусской историей и языком. Так получилось, что я строил дачу, и в моем окружении появился такой человек. Теперь я считаю, что знать свою историю и язык очень важно», — сказал Виталий Родионов.

Футболист также признался, что со своей дочерью старается говорить по-белорусски. А недавно она стала ходить в белорусскоязычную гимназию. «Я в этом не вижу ничего необычного. Наоборот, я вижу проблему в том, что в стране так мало белорусскоязычных учебных заведений», — сказал Виталий Родионов.

Виталий Родионов является 11-кратным чемпионом Беларуси по футболу, 3-кратным обладателем Кубка страны и 7-кратным обладателем Суперкубка. В прошлом сезоне вместе с другим футболистом БАТЭ, Михаилом Гордейчуком, стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 15 голов.