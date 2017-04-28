В МВД прокомментировали задержание пьяного начальника Столинского РОВД за рулем 15 28.04.2017, 10:24

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Вячеслав Филипчик

Фото: «Медиа-Полесье»

В министерстве отметили, что подполковника милиции задержали в ходе планового рейда.

Начальник Столинского РОВД был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию tut.by подтвердил начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.

В МВД отметили, что начальника Столинского РОВД задержали в ходе планового рейда.

— Такие рейды проводятся постоянно и планомерно. Рейды проводят сотрудники центрального аппарата МВД или УВД. В данном случае задержание проводили Управление идеологической работы и кадрового обеспечения, ГАИ и Главного управления собственной безопасности МВД, — отметил Константин Шалькевич.

Как подчеркнули в МВД, руководство ведомства и все ведомство в целом занимает принципиально строгую и неизменную позицию по отношению к сотрудникам, совершившим дискредитирующий поступок.

— Невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с административным кодексом.

Напомним, 42-летнего начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика остановили пьяным за рулем днем 22 апреля. Задержание проводили сотрудники ГАИ и главного управления собственной безопасности МВД. Подполковник милиции Вячеслав Филипчик на момент задержания находился в очередном отпуске, в гражданской одежде. Ехал правоохранитель на Land Rover, который принадлежит его супруге. Сколько промилле показало освидетельствование начальника РОВД, неизвестно.