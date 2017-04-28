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Маркетологи: Белорусы предпочитают рекламу на белорусском языке

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  • 28.04.2017, 12:17
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Скидочные предложения на белорусском языке вызывают у белорусов больший интерес, чем на русском.

К такому выводу пришли в компании picodi.com, протестировавшей отправку e-mail сообщений своим пользователям на белорусском и русском языках.

В результате перехода на белорусский язык количество людей, открывающих письма со скидочными купонами и промокодами, выросло в среднем на 12%, а количество кликов — на 18%, пишет nn.by.


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