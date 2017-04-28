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Максим Филипович вышел на свободу

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  • 28.04.2017, 16:21
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Максим Филиппович
Фото: «Радыё Свабода»

Известный гомельский блогер отбыл 30 суток ареста за «Марши нетунеядцев».

28 апреля после очередного 7-суточного ареста на свободу вышел гомельский блогер Максим Филиппович, передает «Свабода».

За участие и видеосъемки акций протеста против декрета № 3 в Гомеле, Бресте, Молодечно и Пинске Филипович всего отсидел за решеткой 30 суток.

Около изолятора УВД его встречали жена Юля, городские блогеры, общественные активисты, которые также были наказаны штрафами или арестами за «Марши нетунеядцев». Причем встречали сразу в двух местах, разделившись на две группы: одни дежурили возле изолятора, другие - около РОВД администрации Советского района, так как милиция иногда забирает людей из изолятора раньше срока и отвозить в отделение «для разговора» - чтобы не дать активистам устроить торжественную встречу.

Максима Филиповича вывезли из изолятора сначала в опорный пункт, потом в Советский райотдел милиции.

Напомним, 21 апреля судья Советского района Гомеля Андрей Лагунович на основании административного протокола, составленного милицией по статье 23.34, наказал Филпповича арестом за присутствие 11 марта на акции протеста в Пинске. Это был уже четвертый арест блогера. На приговор присутствующие отреагировали громкими возгласами «Ганьба!».

В Пинске Филиппович не выступал, а только возмущался бездействия местных милиционеров, которые не стали его защищать, когда неизвестные в штатском потащили его в автозак. Отбили Филиповича от нападавших пинчане.

Блогер уверен, что милиционеры мстят ему за публичные претензии по поводу охраны общественного порядка:

«На мое требование разобраться, - говорит Максим, - присутствующий на площади милицейский чиновник советовал мне позвонить дежурному 102. Поэтому я и обратился к начальнику пинской милиции, напоминая: «Вы же здесь! Вы народу служите, а не только деньги получаете!».


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