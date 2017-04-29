Наталья Папкова: Первомайская демонстрация пройдет по плану

Наталья Папкова: Первомайская демонстрация пройдет по плану7
- 29.04.2017, 10:28
- 3,005
Соратники Николая Статкевича призывают белорусов выходить на акцию 1 мая в центр Минска и других городов.
Так, руководитель Брестской организации Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Наталья Папкова написала сегодня на своей странице в Фейсбуке:
«Акция солидарности трудящихся 1 мая в очередной раз напугала нелегитимную власть, и с испугу шизофренический правитель организовал похищение лидера Беларуского Национального Конгресса и Председателя БСДП «Народная Грамада» Николая Статкевича. Несмотря на это, акция состоится и пройдет по намеченному плану.
На этой акции граждане Беларуси должны показать свою солидарность с трудящимися и с политзаключенными, похищениями и арестами которых правитель показывает свою слабость и страх перед гражданским обществом.
Свободу политическим заключенным! Власть народу! Наша возьме!
1 мая, Минск, Октябрьская Площадь, 14:00».