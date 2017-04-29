Наталья Папкова: Первомайская демонстрация пройдет по плану 7 29.04.2017, 10:28

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Наталья Папкова

Соратники Николая Статкевича призывают белорусов выходить на акцию 1 мая в центр Минска и других городов.

Так, руководитель Брестской организации Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Наталья Папкова написала сегодня на своей странице в Фейсбуке:

«Акция солидарности трудящихся 1 мая в очередной раз напугала нелегитимную власть, и с испугу шизофренический правитель организовал похищение лидера Беларуского Национального Конгресса и Председателя БСДП «Народная Грамада» Николая Статкевича. Несмотря на это, акция состоится и пройдет по намеченному плану.

На этой акции граждане Беларуси должны показать свою солидарность с трудящимися и с политзаключенными, похищениями и арестами которых правитель показывает свою слабость и страх перед гражданским обществом.

Свободу политическим заключенным! Власть народу! Наша возьме!

1 мая, Минск, Октябрьская Площадь, 14:00».