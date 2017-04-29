Рада БНК: Призываем выйти 1 мая на Октябрьскую площадь

Рада БНК: Призываем выйти 1 мая на Октябрьскую площадь2
- 29.04.2017, 15:50
Время и место сбора участников праздничной акции - 1 мая, 14.00, Октябрьская площадь Минска.
Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса, распространенном сегодня.
Белорусский Национальный Конгресс еще раз призывает белорусов выйти на акцию 1 мая в 14.00 на Октябрьскую площадь Минска:
«Приглашаем присоединиться всех не равнодушных к будущему Родины граждан, все демократические организации, которым власти запретили первомайский марш солидарности!
1 мая, Минск, Октябрьская площадь, 14.00.
Власть - народу! Жыве Беларусь!»