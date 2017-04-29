Рада БНК: Призываем выйти 1 мая на Октябрьскую площадь 2 29.04.2017, 15:50

Время и место сбора участников праздничной акции - 1 мая, 14.00, Октябрьская площадь Минска.

Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса, распространенном сегодня.

Белорусский Национальный Конгресс еще раз призывает белорусов выйти на акцию 1 мая в 14.00 на Октябрьскую площадь Минска:

«Приглашаем присоединиться всех не равнодушных к будущему Родины граждан, все демократические организации, которым власти запретили первомайский марш солидарности!

1 мая, Минск, Октябрьская площадь, 14.00.

Власть - народу! Жыве Беларусь!»