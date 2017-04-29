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Марина Адамович: Я не уверена, что Николай Статкевич на Окрестина

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  • 29.04.2017, 20:14
Марина Адамович

К задержанному лидеру БНК не пускают адвоката.

Об этом сайту Charter97.org сообщила супруга руководителя Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович.

- Почти весь день, с тех пор, как мне сообщили, что Николай Статкевич находится в тюрьме на Окрестина я вместе с адвокатом пытаюсь добиться свидания с ним.

Однако милиция под разными незаконными предлогами отказывается допустить к Николаю адвоката. Я уже не уверена, что он находится именно здесь, - сообщила Марина Адамович.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, с 28 апреля Николай Статкевич не выходил на связь.

Сегодня Марине Адамович позвонил некий подполковник милиции из Ленинского РУВД и сообщил, что политик находится в изоляторе на улице Окрестина. Вчера Статкевича задержали и осудили в Ленинском суде на 5 суток.

Напомним, что Николай Статкевич объявил о проведении 1 мая в 14-00 на Октябрьской площади Минска праздничной акции с требованием улучшения жизни трудящихся и освобождения политзаключенных.


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