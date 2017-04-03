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Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС

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  • Андрей Ожаровский
  • 3.04.2017, 13:40
Андрей Ожаровский

Его использование существенно повышает опасность Островецкой атомной станции.

«1 апреля в 20:30 корпус реактора первого энергоблока Белорусской АЭС был установлен в проектное положение», - сообщает сайт российской госкорпорации «Росатом». Интересно отметить, что на данный момент этой новости на сайте белорусского государственного предприятия «Белорусская АЭС» нет. Одно это многое говорит о том, кто является хозяином на строительстве опасного объекта на белорусской земле.

Это вторая попытка установить корпус реактора. Первый изготовленный корпус был серьезно поврежден при подготовке к установке в июле 2016 года. Тогда 330-тонное изделие умудрились уронить с высоты около 4-х метров. После попытки скрыть, а потом и приуменьшить последствия инцидента, строители АЭС решили не рисковать и заменить поврежденный корпус на другой, к тому времени уже изготовленный для второго энергоблока.

Но и с новым корпусом случилось ЧП - во время транспортировки по железной дороге в декабре 2016 года корпус реактора ударился о железнодорожный столб.

Первым об этом сообщил сайт Charter97.org. В этот раз атомщики довольно быстро признали факт нештатной ситуации, но тут же заявили о незначительности произошедшего. Доверия к таким сообщениям нет, поскольку в них содержалась прямая дезинформация.

Например, сообщалось, что «произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети», а позднее при анализе фотографий выяснилось, что никакого «защитного металлического транспортного кожуха» корпуса реактора не было, кожух закрывал лишь опорное кольцо (бурт), а наиболее чувствительные к нагрузкам патрубки системы аварийного охлаждения ничем защищены не были.

На фотографиях хорошо видно, что именно патрубки выходят за габариты корпуса и удар столба, скорее всего, пришелся именно по одному из них. При ударе о железнодорожный столб сам патрубок, возможно, и не получил существенных повреждений, но в месте его соединения с корпусом реактора могли возникнуть значительные напряжения и деформации. Это, безусловно, ситуация нештатная.

Как справедливо заявила Белорусская антиядерная кампания, битый корпус реактора требовал серьезного обследования и не в полевых, а в заводских условиях. «Травма», полученная при столкновении со столбом может проявиться не сразу, но она делает реактор более опасным, более уязвимым. Корпус реактора - основной «барьер безопасности», при нормальной работе он выдерживает высокое давление и температуры, но он не рассчитан на удары.

К сожалению в этот раз атомщики не пошли на уступки и 1-го апреля битый корпус был установлен на свое место в первом энергоблоке Белорусской АЭС.

Использование столкнувшегося со столбом корпуса реактора столь же неприемлемо, как использование корпуса, который ранее уронили. Это явное нарушение требований безопасности, но, похоже, строители торопятся и безопасность будущей АЭС для них не главное.

Андрей Ожаровский, специально для Charter97.org


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