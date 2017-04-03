Власти провалили прогноз по ВВП за первый квартал 7 3.04.2017, 14:22

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Министр экономики оправдывается тем, что не хватило нефти.

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь не позволят нашей стране выполнить прогнозный показатель ВВП за первый квартал, признался министр экономики Владимир Зиновский.

— Мы себе прогнозировали на первый квартал 99,6% ВВП (по отношению к аналогичному периоду прошлого года. — ред.). Но есть внешние и внутренние факторы. В частности, мы не сделали достаточно нефтепродуктов и не загрузили свои заводы. И поэтому потеряем две-три десятые, — цитирует министра tut.by.

По другим отраслям промышленности и сельскому хозяйству потерь быть не должно. Проблемы есть разве что в строительной сфере.

— Но и там, если напрячься, можно выполнять показатели. Скажу крамольную вещь, но некоторые строительные организации, которые раньше видели источник своих доходов лишь в бюджетной сфере, не хотят или не могут найти альтернативные заказы. Хотя строятся новые малые и средние предприятия, идет их ремонт, непочатый край работы с внешними услугами… Но пока у них не все получается, — обратил внимание на проблемы Зиновский.

Напомним, что ВВП Беларуси в январе-феврале 2017 года снизился на 1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 14,750 млрд рублей в текущих ценах. В январе падение составляло 0,5%.