Россия сократила на 30,4% поставки нефти в Беларусь 4 3.04.2017, 15:16

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Недопоставки нефти негативно сказываются на динамике белорусского ВВП.

Россия сократила поставки нефти в Беларуси на 30,4% в первом квартале этого года. Всего за январь-март 2017-го в нашу страну было отправлено 3,999 млн. т сырья, сообщает belmarket.by.

Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающий заводы получили примерно по 2 млн. т нефти. В марте поставки сырья в Беларуси составили 1,38 млн. т .

В прошлом году на фоне газового спора Россия сократила поставки нефти в Беларусь, начиная со второго полугодия. Вместо согласованных 24 млн. т в итоге Беларусь получила чуть 18 млн. т. Динамика первого квартала показывает, что в 2017 году поставки могут быть сокращены еще сильнее. Если Россия сохранит их на уровне января-марта, то по итогам года Беларусь получит только 16 млн. т. Для полной загрузки двух белорусских НПЗ необходимо порядка 24 млн. т.

Недопоставки нефти негативно сказываются на динамике белорусского ВВП, а также экспорте в страны ЕС.