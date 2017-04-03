закрыть
3 апреля 2017, понедельник, 16:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россия сократила на 30,4% поставки нефти в Беларусь

4
  • 3.04.2017, 15:16
  • 5,837

Недопоставки нефти негативно сказываются на динамике белорусского ВВП.

Россия сократила поставки нефти в Беларуси на 30,4% в первом квартале этого года. Всего за январь-март 2017-го в нашу страну было отправлено 3,999 млн. т сырья, сообщает belmarket.by.

Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающий заводы получили примерно по 2 млн. т нефти. В марте поставки сырья в Беларуси составили 1,38 млн. т .

В прошлом году на фоне газового спора Россия сократила поставки нефти в Беларусь, начиная со второго полугодия. Вместо согласованных 24 млн. т в итоге Беларусь получила чуть 18 млн. т. Динамика первого квартала показывает, что в 2017 году поставки могут быть сокращены еще сильнее. Если Россия сохранит их на уровне января-марта, то по итогам года Беларусь получит только 16 млн. т. Для полной загрузки двух белорусских НПЗ необходимо порядка 24 млн. т.

Недопоставки нефти негативно сказываются на динамике белорусского ВВП, а также экспорте в страны ЕС.


Мнение

Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!