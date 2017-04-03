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Против «Евроопта» могут ввести санкции

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  • 3.04.2017, 15:30
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В семи районах Беларуси торговая сеть забрала под себя больше допустимых 20% рынка.

Министерство торговли и антимонопольного регулирование может впервые применить санкции против торговой сети «Евроопт» за нарушение правил конкуренции в регионах. В семи районах Беларуси ритейлер забрал под себя больше допустимых 20% рынка. Об этом в понедельник tut.by рассказал глава МАРТ Владимир Колтович.

В прошлом году министерство уже выдавало «Евроопту» предупреждения. Но проблема так и не решилась. Поэтому МАРТ уже готов на санкции в отношении торговой сети. До этого они еще ни к кому из ритейлеров не применялись, поэтому что именно грозит компании, непонятно. По закону, все сделки, совершенные с нарушением квоты, признаются ничтожными.

Основной конкурент «Евроопта» в малых городах и на селе — магазины Белкоопсоюза. Владимир Колтович признается, что в тех регионах, куда приходит частник, и государственная сеть начинает работать лучше.

Надо решить один вопрос: либо мы продолжаем развивать Белкоопсоюз, либо способствуем развитию конкуренции, — сказал Владимир Колтович.

Мы не препятствуем развитию различных торговых сетей в регионах. Есть много небольших компаний, которые не всегда на слуху, но они развиваются в малых городах, получая поддержку.

Альтернативой крупным сетям в малых городах могут стать небольшие частные магазины. Бизнесу предложат работать на тех же льготных налоговых условиях, что и агроусадьбам — за одну базовую в год. До 15 апреля МАРТ подготовит соответствующий проект указа Лукашенко.

Речь идет о том, чтобы приравнять условия ведения бизнеса в торговле и общественном питании для микроорганизаций к условиям ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма. Это решает вопрос занятости, создания новых рабочих мест, а также инициативы на местах, — объяснил Владимир Колтович.


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