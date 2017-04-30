Белорусские грации завоевали четыре награды на этапе КМ в Баку 30.04.2017, 18:11

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Фото: Гимнастика ПРО

Следующий этап Кубка мира по художественной гимнастике состоится с 7 по 9 мая в Софии.

Белорусские гимнастки завоевали четыре награды на этапе Кубка мира в Баку, передает БелТА.

Наиболее удачно соревнования в столице Азербайджана сложились для Алины Горносько, которая в индивидуальных упражнениях дважды поднималась на пьедестал почета. Белоруска заняла третье место после исполнения композиции с обручем - 17,650 балла. Победителем в этом виде стала Арина Аверина из России - 18,800. Успешно для Алины Горносько сложилось и выступление с лентой, в этом упражнении она также завоевала бронзовую награду - 16,800. Первое место заняла болгарка Невиана Владинова - 17,600. Арина Аверина стала второй - 16,900.

Еще две медали в копилку белорусской команды принесли Анна Гайдукевич, Анна Швайба, Алина Севостьянова, Арина Цицилина, Ксения Челдышкина, Маргарита Овадинская, которые заняли второе место в групповых упражнениях с пятью обручами - 18,650 балла. Золотые награды завоевала команда Италии - 18,700. Также белоруски стали третьими в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками - 17,100. Второе место заняли гимнастки Болгарии - 17,350, первое место выиграла сборная Украины - 18,200.

Следующий этап Кубка мира по художественной гимнастике состоится с 7 по 9 мая в Софии. В нем планирует принять участие один из лидеров белорусок Екатерина Галкина. Одним из главных стартов сезона для граций станет чемпионат Европы, который пройдет с 19 по 21 мая в Будапеште.