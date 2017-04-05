Власти приглашают белорусов на акции протеста 5.04.2017, 7:46

Лукашенко понял, насколько оторван от народа.

Об этом в интервью RFI заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Жесткий разгон акции 25 марта вызван испугом власти перед волной протестов, особенно тем, что на улицы вышли люди, ранее далекие от политики.

Сейчас Лукашенко пытается подавить протесты и сохранить отношения с Западом. Он не может отмести отношения с Западом, потому что оттуда нужны не только деньги, но и маневр против Путина, от слишком тесных объятий Кремля.

Но одновременно у диктатора все больше растет страх перед протестами, когда он увидел, как его бывшие сторонники вышли на улицы и не стесняясь камер стали кричать ему очень неприятные слова. Когда он увидел всю степень этой ненависти, наверное, для него все это было открытием, потому что такие режимы рано или поздно теряют связь с обществом.

Власти пытаются представить на Западе сторонников протеста как агентов Кремля, ну а чтобы вызвать сочувствие Москвы и получить какие-то поблажки, они пытаются представить России участников протестов как финансируемых Западом для Майдана.

Хотя могу сказать честно, что никакого финансирования протест ни с Запада, ни с Востока не получал вообще, Белорусский Национальный Конгресс работал без денег, были небольшие пожертвования белорусов, не более того.

Я не знаю, почему власти так испугались 25 марта — это пусть ключевая, но одна из дат протеста. Мы не рассчитываем на какой-то одномоментный успех, потому что мы сдерживаем себя, у нас тоже есть «красная линия» — мы не можем использовать насилие и спровоцировать агрессию Москвы, мы не хотим потерять независимость.

Я думаю, что Лукашенко понял, насколько оторван от народа. Он был уверен, что социальный контракт «лояльность в обмен на безопасность» работает, как раньше работал контракт «лояльность в обмен на какой-то уровень жизни», а когда увидел, что этот контракт не работает, что лояльности нету, то у него просто паника случилась. И режим вместо «социального контракта» перешел ко внутренней оккупации страны, что мы и увидели 25 марта.

Эта власть будет одной рукой давить протесты, а другой — «выгонять» людей на улицы. Ненависти будет все больше и больше. И наша задача сейчас: удержать какую-то часть общества, пусть небольшую, от уже в самом деле радикальных действий. Потому что ненависть будет зашкаливать.

Следующие акции протеста намечены на официальные праздники — 1 и 9 мая.

Я в этой ситуации должен делать то, что делал. Раз мы уже завоевали эту площадку свободы, значит, надо ее отстаивать. Я не знаю, сколько людей выйдет 1 мая, например. Даже не знаю, смогу ли дойти я. Может быть, приглашу прессу, когда буду 1 мая двигаться в ту сторону, за полтора часа до акции. Но все равно, сколько бы людей ни приходило — эту площадку надо опять отстоять для следующих протестов.

Я могу только обратиться к европейским политикам с одним посланием: мы не очень верим, что вы нам поможете, я вижу, что европейские политики даже стараются как-то дистанцироваться, как мне сказал один дипломат, «мы слишком много вложили в этот диалог»... Поэтому только одно послание: не давайте денег Лукашенко.

Эти деньги идут вы видели на что. У нас две самых больших, с отрывом, статьи расходов: выплата внешнего долга и чуть-чуть отстает от этого содержание милиции, спецслужб и судов.

То есть они одалживают деньги, чтобы содержать этот аппарат подавления, аппарат внутренней оккупации страны. Они за счет будущих поколений подавляют нынешнее поколение, потому что будущие поколения будут отдавать эти деньги.

Не давайте им денег на наши тюрьмы, на наши избиения и преследования. А там хоть целуйтесь взасос с Лукашенко, это уже ваши дела.