закрыть
5 апреля 2017, среда, 11:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дэвид Крэмер: Надо оказать максимальное давление на Лукашенко

2
  • 5.04.2017, 9:42
  • 12,212
Фото: svaboda.org

В Вашингтоне на конференции по Беларуси обсудили реакцию США на события 25-26 марта.

4 апреля в офисе Немецкого фонда Маршалла США прошла конференция, приуроченная к 25-летию установления дипломатических отношений между США и Беларусью, сообщает «Радыё Свабода».

Первоначально планировалось, что в конференции примут участие представители Государственного департамента США, а также дипломатического представительства Беларуси в США, однако после событий 25-26 марта формат был изменен. И основной темой обсуждения стали возможна реакция и шаги США в отношении властей Беларуси на фоне репрессий в течение последних недель.

В самом начале был представлен доклад о том, как менялись дипломатические отношения между США и Беларусью. Авторы определяют несколько этапов в отношениях: первоначальный рост (1991-1994), спад (1994-1996), глубокий кризис (1996-2008), попытку нормализации (2008-2010 годы), новый кризис (2010-2014 годы) и еще одну попытку нормализации (после 2014).

«Эти колебания обусловлены как внутренними событиями в Беларуси, так и непростой позицией, которую занимала страна между Востоком и Западом», - утверждают эксперты Белорусского института Америки.

В дискуссионных панелях конференции принимали участие директор Фонда для демократии в Беларуси Немецкого фонда Маршалла Йорг Форбриг, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Джонатан Кац, бывший Посол США в Беларуси в 1994-1997 гг. Кеннет Яловиц, старший директор по правам человека и свободам Института Маккейна Дэвид Крэмер, председатель североамериканских ассоциации белорусских исследований, бывший глава дипломатической миссии США в Беларуси Скотт Роуланд, и другие.

В выступлениях среди прочего затронули тему санкций, на что Дэвид Крэмер отреагировал:

«С одной стороны я хочу, чтобы люди в Беларуси лучше жили. А с другой стороны понимаю, насколько велика государственная доля в экономике, и потому поддержка экономических реформ усиливает Лукашенко. Наверное, я человек старой школы. Я хочу оказать максимальное давление. Я не хочу делать ему (Лукашенко – ред.) жизнь проще. Потому что я не верю, что он способен на реальную либерализацию».

На Конференцию также пришел представитель белорусского дипломатического представительства в США и зачитал официальное письмо, в котором среди прочего Беларусь призывает США к сотрудничеству.

Организаторы утверждают, что это первая конференция такого формата. Она организована совместно Белорусским институтом Америки и Немецким фондом Маршалла США и в будущем будет служить форумом для обсуждения возможностей, перспектив и возможных направлений в отношениях между США и Беларусью.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!