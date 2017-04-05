Дэвид Крэмер: Надо оказать максимальное давление на Лукашенко 2 5.04.2017, 9:42

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Фото: svaboda.org

В Вашингтоне на конференции по Беларуси обсудили реакцию США на события 25-26 марта.

4 апреля в офисе Немецкого фонда Маршалла США прошла конференция, приуроченная к 25-летию установления дипломатических отношений между США и Беларусью, сообщает «Радыё Свабода».

Первоначально планировалось, что в конференции примут участие представители Государственного департамента США, а также дипломатического представительства Беларуси в США, однако после событий 25-26 марта формат был изменен. И основной темой обсуждения стали возможна реакция и шаги США в отношении властей Беларуси на фоне репрессий в течение последних недель.

В самом начале был представлен доклад о том, как менялись дипломатические отношения между США и Беларусью. Авторы определяют несколько этапов в отношениях: первоначальный рост (1991-1994), спад (1994-1996), глубокий кризис (1996-2008), попытку нормализации (2008-2010 годы), новый кризис (2010-2014 годы) и еще одну попытку нормализации (после 2014).

«Эти колебания обусловлены как внутренними событиями в Беларуси, так и непростой позицией, которую занимала страна между Востоком и Западом», - утверждают эксперты Белорусского института Америки.

В дискуссионных панелях конференции принимали участие директор Фонда для демократии в Беларуси Немецкого фонда Маршалла Йорг Форбриг, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Джонатан Кац, бывший Посол США в Беларуси в 1994-1997 гг. Кеннет Яловиц, старший директор по правам человека и свободам Института Маккейна Дэвид Крэмер, председатель североамериканских ассоциации белорусских исследований, бывший глава дипломатической миссии США в Беларуси Скотт Роуланд, и другие.

В выступлениях среди прочего затронули тему санкций, на что Дэвид Крэмер отреагировал:

«С одной стороны я хочу, чтобы люди в Беларуси лучше жили. А с другой стороны понимаю, насколько велика государственная доля в экономике, и потому поддержка экономических реформ усиливает Лукашенко. Наверное, я человек старой школы. Я хочу оказать максимальное давление. Я не хочу делать ему (Лукашенко – ред.) жизнь проще. Потому что я не верю, что он способен на реальную либерализацию».

На Конференцию также пришел представитель белорусского дипломатического представительства в США и зачитал официальное письмо, в котором среди прочего Беларусь призывает США к сотрудничеству.

Организаторы утверждают, что это первая конференция такого формата. Она организована совместно Белорусским институтом Америки и Немецким фондом Маршалла США и в будущем будет служить форумом для обсуждения возможностей, перспектив и возможных направлений в отношениях между США и Беларусью.