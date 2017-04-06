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«К концу этого года в Беларуси произойдут интересные события»

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  • 6.04.2017, 9:40
ФОТО: TUT.BY

Власть провоцирует людей на массовые акции общественного неподчинения.

Об этом сайту belaruspartisan.org заявили профсоюзные лидеры: заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич и активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

«Если отойти от законодательства и считать забастовкой стихийные выступления рабочих последнего времени, то фактически единственной причиной, которая вынуждала рабочих пойти на этот шаг - это невыплата заработной платы.

Такие выступления возможны только при резком ухудшении условий труда и игнорировании или невозможности решения вопросов администрацией предприятия (учреждения).

Индивидуальные забастовки при существующей в Беларуси системе трудовых отношений маловероятны, так как человек связан условиями контракта и при отказе от работы без оснований может быть уволен.

Поэтому только массовые акции общественного неподчинения могут привести к выполнению определенных требований демсил», - считает Сергей Антусевич.

«Власти сегодня, всеми усилиями привязывая человека к его рабочему месту, пробует вернуть людей в русло, когда человек будет дорожить своей работой и будет бояться ее потерять. Сейчас сложно сказать, каким образом будет развиваться ситуация дальше, особенно когда стало известно, что Лукашенко с Путиным договорились по деньгам. Успешность любых протестных действий будет зависеть от того, каким образом будет выглядеть наше социально-экономическое положение. Серьезных предпосылок, что это положение улучшится, мы сейчас не видим. Поэтому мой прогноз такой: к концу этого года нас возможно ждут интересные события, которые могут привести к изменениям в стране. Нельзя сказать, что это будет что-то одномоментное, но ситуация постепенно меняется», - заявил Андрей Стрижак.


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