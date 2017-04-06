ЕС может вернуть санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Беларуси 1 6.04.2017, 9:55

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Европарламент примет сегодня резолюцию о политической ситуации в Беларуси.

В Европарламенте в четверг состоится голосование по резолюции о политической ситуации Беларуси, сообщает «Интерфакс».

В распространенном накануне проекте документа содержится осуждение разгона митингующих 25 марта и репрессии в преддверии демонстраций.

В проекте резолюции Европарламента подчеркивается, что «несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности реакция служб безопасности была неизбирательной и несоразмерной».

Депутаты ЕС осуждают «необоснованные ограничения свободы мирных собраний, свободы выражения мнений и свободы ассоциации в Беларуси».

Европарламент «настоятельно призывает белорусские власти незамедлительно провести тщательное и беспристрастное расследование всех сообщений о произвольных задержаниях и других нарушениях прав протестующих в связи с недавними демонстрациями».

Он «предупреждает, что в случае непроведения таких расследований ЕС может применить новые ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц Беларуси, которые ответственны за недавние репрессии».