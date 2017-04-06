закрыть
6 апреля 2017, четверг, 10:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ЕС может вернуть санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Беларуси

1
  • 6.04.2017, 9:55
Фото: Getty Images

Европарламент примет сегодня резолюцию о политической ситуации в Беларуси.

В Европарламенте в четверг состоится голосование по резолюции о политической ситуации Беларуси, сообщает «Интерфакс».

В распространенном накануне проекте документа содержится осуждение разгона митингующих 25 марта и репрессии в преддверии демонстраций.

В проекте резолюции Европарламента подчеркивается, что «несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности реакция служб безопасности была неизбирательной и несоразмерной».

Депутаты ЕС осуждают «необоснованные ограничения свободы мирных собраний, свободы выражения мнений и свободы ассоциации в Беларуси».

Европарламент «настоятельно призывает белорусские власти незамедлительно провести тщательное и беспристрастное расследование всех сообщений о произвольных задержаниях и других нарушениях прав протестующих в связи с недавними демонстрациями».

Он «предупреждает, что в случае непроведения таких расследований ЕС может применить новые ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц Беларуси, которые ответственны за недавние репрессии».


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!